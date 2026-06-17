Giải mã bí ẩn người cổ đại dịch chuyển khối đá 6 tấn suốt 700Km

Một nghiên cứu đột phá từ đại học Curtin (Úc) vừa soi rọi ánh sáng mới vào một trong những bí ẩn lớn nhất của lịch sử nhân loại: cách khối đá Altar Stone nặng khoảng 6 tấn tại trung tâm di tích Stonehenge di chuyển xuyên qua nước Anh từ hàng ngàn năm trước.

Bằng chứng mới khẳng định khối sa thạch khổng lồ này có nguồn gốc từ vùng đông bắc Scotland, cách đồng bằng Salisbury tới 700 Km. Khoảng cách địa lý cực đại này không chỉ làm nổi bật quy mô không tưởng của cuộc hành trình mà còn đập tan hoàn toàn những giả thuyết cũ về sức mạnh thuần túy của thiên nhiên.

Khối đá Altar Stone nặng khoảng 6 tấn tại trung tâm di tích Stonehenge.

Trước đây, nhiều giả thuyết cho rằng các sông băng từ Kỷ băng hà đã tự cuốn khối đá này về phương nam. Để kiểm chứng, các nhà nghiên cứu đã kết hợp phương pháp xác định niên đại hạt khoáng vật với mô hình máy tính nhằm tái dựng chuyển động của các dải băng cổ đại.

Kết quả cho thấy mặc dù sông băng có thể cuốn các tảng đá đến bãi ngầm Dogger Bank ở Biển Bắc, nhưng không tồn tại bất kỳ tuyến đường tự nhiên khả thi nào có thể đưa khối đá Altar vào sâu trong miền nam nước Anh. Do đó, các nhà khoa học đi đến kết luận bắt buộc rằng chính con người là tác giả của cuộc đại dịch chuyển này.

Theo tiến sĩ Anthony Clarke, đồng tác giả nghiên cứu, đây là một chiến dịch có chủ đích và được lên kế hoạch vô cùng cẩn thận băng qua những địa hình phức tạp. Khối đá khổng lồ không được di dời trong một lần duy nhất mà được vận chuyển theo từng giai đoạn tinh vi.

Tiến sĩ Anthony Clarke tại Stonehenge.

Người cổ đại đã kết hợp tài tình giữa việc kéo lê khối đá trên đất liền với việc tận dụng các mạng lưới đường sông hoặc đường biển ở những chặng khả thi để giảm thiểu sức người. Chuyến đi chứng minh các xã hội thời kỳ đồ đá mới sở hữu năng lực tổ chức, sự am hiểu sâu sắc về địa hình và một tinh thần hợp tác vượt xa những gì hậu thế từng hình dung.

Phát hiện mới về nguồn gốc của khối đá Altar đã chứng minh Stonehenge là thành quả của một nỗ lực nhân tạo phi thường chứ không phải do sự sắp đặt ngẫu nhiên của các sông băng Kỷ băng hà. Việc kết hợp giữa phân tích địa chất và mô phỏng công nghệ cao không chỉ giải mã thành công bài toán vận chuyển nghìn năm, mà còn mở ra hướng đi mới giúp giới khoa học tiếp tục truy vết chính xác các cung đường tiền sử mà con người đã khai phá băng qua nước Anh.