Lionel Messi “đốt cháy” Google và các mạng xã hội sau đêm diệu kỳ

Google "tung bông, tung hoa" vinh danh Lionel Messi

Lionel Messi một lần nữa trở thành tâm điểm của World Cup 2026 khi thiết lập cột mốc chưa từng có trong lịch sử giải đấu. Ngay sau chiến thắng 2 - 0 của Argentina trước Áo ở lượt trận thứ hai bảng J, Google đã kích hoạt hiệu ứng ăn mừng đặc biệt dành cho siêu sao người Argentina.

Google tung hiệu ứng đặc biệt khi tìm kiếm Messi.

Theo đó, khi người dùng tìm kiếm từ khóa “Messi”, màn hình xuất hiện những dải giấy màu xanh và vàng tung bay khắp giao diện, tái hiện bầu không khí lễ hội trên khán đài của các cổ động viên Argentina. Hiệu ứng này chỉ xuất hiện với từ khóa "Messi" chứ không dành cho từ khóa "Argentina", cho thấy Google đã làm riêng để vinh danh Lionel Messi.

Hiệu ứng đặc biệt nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Hàng triệu người dùng trên toàn thế giới đồng loạt tìm kiếm tên Messi để trải nghiệm tính năng mới, khiến hình ảnh về hiệu ứng ăn mừng phủ kín các nền tảng mạng xã hội chỉ trong vài giờ. Trên Google Trends (công cụ thống kê các xu hướng tìm kiếm), từ khóa liên quan đến Messi, Argentina và World Cup 2026 liên tục leo top tại nhiều quốc gia.

Sở dĩ Google dành sự ưu ái đặc biệt cho Messi là bởi anh vừa tạo nên một kỷ lục được đánh giá là vô tiền khoáng hậu ở sân chơi World Cup. Trong trận gặp Áo, đội trưởng Argentina ghi cả hai bàn thắng ở các phút 38 và 90 + 5 , mang về chiến thắng 2 - 0 cho nhà đương kim vô địch. Điều đáng nói là trước đó Messi có đá hỏng một quả phạt đền khi tỷ số đang 0 - 0, nhưng anh vẫn biết cách "bỏ lại quá khứ - tiến tới tương lai".

Không chỉ trên Google mà tài khoản Instagram chính thức của Messi hiện đã vượt mốc 509 triệu người theo dõi, tăng 3 triệu so với khi World Cup 2026 mới diễn ra lượt trận đầu tiên.

Tài khoản Instagram của Messi thu hút hơn 509 triệu người theo dõi.

Lionel Messi trở thành cầu thủ vĩ đại nhất mọi kỳ World Cup

Bàn mở tỷ số ở phút 38 giúp Messi chạm mốc 17 bàn thắng tại các vòng chung kết World Cup, chính thức vượt qua kỷ lục 16 bàn của huyền thoại người Đức - Miroslav Klose. Tuy nhiên, ngôi sao sinh năm 1987 chưa dừng lại ở đó, pha lập công trong thời gian bù giờ còn nâng thành tích của anh lên 18 bàn thắng, qua đó thiết lập cột mốc mới trong lịch sử giải đấu.

Đáng chú ý hơn, 18 bàn thắng đã giúp Messi vượt qua cả huyền thoại bóng đá nữ Brazil Marta, người từng nắm giữ kỷ lục ghi 17 bàn ở các kỳ World Cup. Điều đó đồng nghĩa với việc Messi hiện là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử World Cup tính chung cả bóng đá nam và bóng đá nữ.

Cú đúp trước Áo cũng giúp Messi nâng thành tích lên 5 bàn thắng chỉ sau hai trận tại World Cup 2026. Trước đó, anh đã lập hat-trick trong trận ra quân của Argentina. Chuỗi phong độ bùng nổ này giúp Messi dẫn đầu cuộc đua vua phá lưới và tiếp tục chứng minh đẳng cấp dù chỉ còn ít ngày nữa sẽ bước sang tuổi 39.

Bên cạnh kỷ lục ghi bàn, Messi còn đang sở hữu hàng loạt cột mốc khó tin khác tại World Cup. Anh là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử tham dự 6 kỳ World Cup liên tiếp, đồng thời tiếp tục gia tăng kỷ lục về số trận thi đấu ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Thành tích đó càng trở nên đặc biệt khi anh vẫn là nhân tố quan trọng nhất trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch của Argentina.