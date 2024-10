3 đội Liên Quân Mobile sắp tranh đấu "nảy lửa": Vô địch "ẵm" 1,8 tỷ đồng

Chung kết Đấu Trường Danh Vọng (ĐTDV) mùa Đông 2024 sẽ diễn ra tại TP.HCM vào ngày 27/10. Đây là nơi quyết chiến của 3 đội Liên Quân Mobile: Saigon Phantom, One Star Esports và The DareDevil Team. Đội vô địch sẽ nhận giải thưởng 1,8 tỷ đồng, đội về nhì là 1 tỷ đồng và đội còn lại nhận 700 triệu đồng.

Mở màn ngày chung kết sẽ là trận play-off 3 giữa One Star Esports và The DareDevil Team, bắt đầu từ lúc 13h.

Các tuyển thủ của One Star Esports sẽ thi đấu tại chung kết ĐTDV mùa Đông 2024.

Trước đó, vòng đấu play-off 1 và 2 đã chứng kiến hai cuộc chiến nảy lửa giữa bốn đội tuyển hàng đầu của ĐTDV mùa Đông 2024. Sau những màn đối kháng gay cấn và quyết liệt, ba cái tên xuất sắc nhất đã lộ diện, sẵn sàng chinh phục ngôi vương.

Cụ thể, ở vòng play-off 1, trong cuộc chạm trán với The DareDevil Team, Saigon Phantom đã khẳng định bản lĩnh với chiến thắng thuyết phục trước đối thủ. Thế trận trong tầm tay, Lai Bâng và đồng đội chứng minh sức mạnh tuyệt đối khi áp đảo hoàn toàn “quỷ đỏ” với tỷ số 4 - 1.

Dù có những thời điểm The DareDevil Team vùng lên phản kháng quyết liệt, nhưng vẫn không thể cản được bước tiến vững chắc của “những bóng ma Sài Thành”. Chiến thắng bùng nổ, Saigon Phantom chính thức trở thành đội tuyển đầu tiên có mặt tại chung kết tổng, sẵn sàng chinh phục đỉnh vinh quang tiếp theo.

Còn ở vòng play-off 2, hai đội tuyển One Star Esports và FPT x Flash đã bước vào trận chiến sống còn với quyết tâm cao độ. Khởi đầu thuận lợi, FPT x Flash nhanh chóng giành thế áp đảo bằng việc dẫn trước 2 ván thắng liên tiếp. Khi tỉ số được nâng lên 3 - 1, tưởng chừng đã cận kề chiến thắng thì One Star Esports ngay lập tức dập tắt giấc mộng đẹp của “Tia chớp cam”.

Bám đuổi quyết liệt, Maris và đồng đội từng bước gỡ hòa, đẩy FPT x Flash vào thế khó khi mở ra ván đấu thứ 7. Sau những tình huống giằng co căng thẳng, One Star Esports tận dụng tốt cơ hội để mạnh mẽ vươn lên, lách qua khe cửa hẹp, giành chiến thắng 4 - 3 nghẹt thở. Đánh bại FPT x Flash đầy cảm xúc, đội tuyển “sao đỏ” chính thức ghi tên mình vào chung kết tổng.

Kết thúc play-off 1 và 2, ba cái tên xuất sắc nhất gồm Saigon Phantom, One Star Esports và The DareDevil Team sẽ chính thức góp mặt trong ngày chung kết của ĐTDV mùa Đông 2024. Với phong độ hủy diệt, Saigon Phantom đã thành công yên vị tại nhánh thắng.

Trong khi đó, The DareDevil Team và One Star Esports sẽ phải bước vào ván đấu sinh tử tại play-off 3 để tìm ra đối thủ thách thức “nhà vua” AOG trong trận chiến cuối cùng. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên The DareDevil Team được góp mặt tại sân khấu lớn để cùng tranh đấu Gươm và Khiên Danh Vọng với các đội tuyển dày dặn kinh nghiệm.

Sau vòng play-off 1 và 2, ĐTDV mùa Đông đã xác định được các trận đấu tại vòng chung kết.

Giải thể thao điện tử sinh viên TCL UEC 2024 với chủ đề "Bật cảm hứng - Bừng sức trẻ" đã chính thức khởi động. Không chỉ là một sân chơi eSports dành cho sinh viên toàn quốc với bộ môn Valorant, mà đây còn là nơi trình diễn TCL Gaming TV C755 sở hữu hàng loạt công nghệ tiên phong. - Thời gian đăng ký: Từ ngày 10/10 - 23/10/2024. - Thời gian chung kết khu vực: 9/11/2024 tại miền Bắc và 10/11/2024 tại miền Nam. - Sự kiện chung kết: 15h00 ngày 16/11/2024 tại Trường Đại học Ngân hàng, với sự tham gia của người đồng hành thương hiệu TCL là ca sĩ Bích Phương và các KOL nổi tiếng cùng nhiều hoạt động thú vị. Xem thêm thông tin chi tiết về giải đấu TCL UEC 2024 tại: https://www.tcl.com/vn/ vi/uec-2024.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]