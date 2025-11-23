Loạt ổ cắm và công tắc điện vừa được làm mới sau 2 thập kỷ

Dòng công tắc và ổ cắm điện Vivace E vừa được Schneider Electric ra mắt, trong đó chữ “E” là “Evolution” (sự đổi mới). Đây là sản phẩm mới được phát triển từ dòng Vivace đã có mặt trên thị trường từ những năm 2000, với những cải tiến về thiết kế và tính năng.

Bộ sản phẩm Vivace E.

Điểm nổi bật của Vivace E nằm ở mặt che tràn viền - bước đột phá so với các công tắc truyền thống, tạo nên bề mặt liền mạch, mang tính ứng dụng cao. Thêm vào đó là các góc bo cong, cùng thiết kế mỏng gọn tối giản, dễ hòa quyện với nhiều phong cách nội thất khác nhau.

Vivace E được làm từ chất liệu polycarbonate có độ bền cao, chịu nhiệt và chống va đập. Bề mặt bóng cao cấp kết hợp với thiết kế mặt che được nhà sản xuất tuyên bố là mang lại cảm giác chạm mượt mà, lực nhấn nhẹ nhàng và độ nảy chắc chắn.

Các khe phía dưới nắp che (áp dụng cho công tắc và ổ cắm 1 đến 4 gang) của Vivace E cho phép tháo lắp nhanh chóng từng công tắc hoặc toàn bộ mặt che với lẫy tháo lắp nhanh. Các đầu nối của ổ cắm được thiết kế lớn hơn so với loại thông thường, dễ dàng lắp dây 2 x 4mm. Ngoài ra, sản phẩm còn được trang bị ốc vít liên kết.

Ổ cắm này có chốt an toàn lớn hơn, dễ thao tác hơn và màng che. Công tắc hai cực được bố trí các đầu nối tiếp địa kép, giúp kết nối với hệ thống tiếp địa chắc chắn hơn. Bên cạnh đó, dòng công tắc định mức 16AX có khả năng chịu dòng điện lớn hơn trong thời gian ngắn khi ngắt/mở mạch.

Độ bền của công tắc Vivace E lên đến 40.000 lần bật tắt, còn ổ cắm có độ bền lên đến 15.000 lần cắm rút. Dòng sản phẩm Vivace E bao gồm các thiết bị đa dạng, phù hợp với nhiều loại công trình từ nhà ở, công trình thương mại đến khách sạn vừa và nhỏ.