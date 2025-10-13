Cuộc sống của DJ Ngân 98 trước khi bị bắt

Ngân 98 tên thật là Võ Thị Ngọc Ngân, sinh năm 1998, quê Bình Định. Cô được biết đến với vai trò DJ, thường biểu diễn ở các quán bar, tụ điểm giải trí tại TP HCM và nhiều tỉnh thành trong cả nước.

Hot girl Gen Z thu hút chú ý trên mạng xã hội, có hơn 2,6 triệu người theo dõi, nhờ hình ảnh sexy cùng những phát ngôn gây tranh cãi.

Tận dụng độ nổi tiếng, ngoài nghề DJ, Ngân 98 còn kinh doanh các sản phẩm làm đẹp, thuốc giảm cân, thực phẩm chức năng.

Cô thường xuất hiện trong vai trò người mẫu quảng cáo cho chính sản phẩm của mình, tự giới thiệu là 'CEO thương hiệu ZuBu'.

DJ 9X nhiều lần khoe cuộc sống sang chảnh, du lịch đó đây, khám phá nhiều điều mới lạ chia sẻ với khán giả.

Ngân 98 bế cún cưng tận hưởng chuyến nghỉ dưỡng ở Phan Thiết, Bình Thuận (cũ), hồi tháng 6.

Tự tin với vẻ đẹp hình thể sau nhiều lần phẫu thuật thẩm mỹ, Ngân 98 thích diện bikini hoặc những thiết kế 'kiệm vải', khoe tối đa da thịt.

Nữ DJ đầu tư sắm sửa váy áo, liên tục biến hóa hình ảnh khi đi diễn và cả trong đời thường. Thỉnh thoảng cô ngẫu hứng làm mẫu thực hiện những bộ ảnh thời trang sexy đăng lên mạng xã hội.

Nhan sắc của Ngân 98 được nhiều khán giả khen 'nóng bỏng', quyến rũ.

Về đời tư, Gen Z có mối quan hệ 'nhiều thăng trầm' với nhạc sĩ Lương Bằng Quang. Cả hai từng yêu rồi chia tay, sau đó tái hợp và đăng ký kết hôn năm 2024. Lương Bằng Quang nói anh và Ngân 98 định tổ chức tiệc cưới trong năm 2025 nhưng phải hoãn vì nhiều lý do.

Hôm 11/10, Ngân 98 đăng ảnh đi từ thiện, giao lưu, tặng quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Cô nhận nhiều bình luận tích cực nhờ ăn mặc kín đáo, giản dị, khác hẳn vẻ sexy khi đi diễn hoặc lên sóng livestream.

Trước đó, hồi tháng 5, Ngân 98 phải đến Sở An toàn Thực phẩm TP HCM làm việc sau khi một số sản phẩm thuốc giảm cân do cô quảng cáo, kinh doanh bị nghi chứa chất cấm.

Sau nhiều tháng điều tra, hôm 13/10, Công an TP HCM bắt tạm giam Ngân 98 để điều tra tội 'Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm' theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.