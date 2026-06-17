Mẹo ghim tỷ số World Cup 2026 lên màn hình khóa iPhone

Mùa World Cup 2026 mở rộng với sự tham gia của 48 đội tuyển đang tạo nên cơn sốt bóng đá trên toàn cầu. Đối với những người bận rộn, việc ghim tỷ số trực tiếp ngay trên màn hình khóa iPhone trở thành một thủ thuật công nghệ không thể bỏ qua để vừa làm việc, vừa theo dõi sát sao giải đấu.

Giải pháp này hoạt động dựa trên tính năng Live Activities (Hoạt động trực tiếp) từ hệ điều hành iOS 16.1 trở lên. Hệ thống sẽ tự động cập nhật tên hai đội, thời gian, trạng thái hiệp đấu và tỷ số theo thời gian thực dưới dạng một thẻ thông báo nổi ở màn hình khóa hoặc trên Dynamic Island.

Phương pháp này giúp người hâm mộ không cần mở liên tục các ứng dụng livestream hay tra cứu Google, từ đó tiết kiệm tối đa dung lượng dữ liệu di động và thời lượng pin cho thiết bị.

Bước 1: Kích hoạt tính năng Live Activities

Trước khi ghim tỷ số trận đấu, người dùng cần đảm bảo thiết bị đã được bật tính năng hỗ trợ hiển thị hoạt động trực tiếp theo các bước sau:

- Trên màn hình chính của iPhone, bạn truy cập vào mục Cài đặt (Settings).

- Cuộn xuống tìm và chọn mục Face ID & Mật mã (Face ID & Passcode), sau đó nhập mật mã cá nhân để tiếp tục.

- Tiếp tục lướt xuống phía dưới, tìm đến mục Hoạt động trực tiếp (Live Activities) và gạt thanh ngang sang màu xanh để kích hoạt.

Các bước bật tính năng Live Activities trên iPhone.

Bước 2: Ghim tỷ số trực tiếp trận đấu qua ứng dụng FotMob

Sau khi hệ thống đã sẵn sàng, bạn có thể sử dụng ứng dụng chuyên sâu về bóng đá FotMob để đưa tỷ số World Cup ra màn hình ngoài. Cách thực hiện:

Mở ứng dụng App Store, tìm kiếm từ khóa "FotMob" để tải và cài đặt, sau đó mở ứng dụng và cấp các quyền truy cập cần thiết.

Tại giao diện chính, chọn mục World Cup 2026 hoặc tìm kiếm đội tuyển quốc gia mà bạn quan tâm để xem danh sách trận đấu. Nhấn vào trận đấu cụ thể đang hoặc sắp diễn ra mà bạn muốn cập nhật. Tại góc trên màn hình giao diện thông tin chi tiết của trận đấu, hãy nhấn vào biểu tượng ngôi sao để đưa vào danh sách theo dõi.

Khi ứng dụng gửi yêu cầu cấp quyền hiển thị Live Activities, hãy chọn Cho phép (Allow).

Kích hoạt theo dõi trận đấu trên ứng dụng FotMob.

Ngay sau khi trận đấu chính thức bắt đầu, mọi diễn biến quan trọng như bàn thắng, thẻ phạt hay thay người sẽ tự động đồng bộ và hiển thị trực quan ngay trên màn hình khóa của bạn. Cần lưu ý là ứng dụng FotMob khi hiển thị Live Activities có thể khiến iPhone tỏa nhiệt và tiêu tốn pin nhiều hơn.