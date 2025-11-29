Google bóp băng thông Gemini 3 Pro: Người dùng miễn phí bị “ra rìa”

Đầu tiên, người dùng không trả phí sẽ chỉ được phép gửi tối đa 5 lời nhắc mỗi ngày cho Gemini 3 Pro, một sự thay đổi so với phiên bản trước đó.

Google đang tìm cách để lôi kéo người dùng miễn phí chuyển sang gói Pro?

Được phát hành vào đầu tháng này, mô hình ngôn ngữ lớn Gemini 3 Pro đã thu hút sự quan tâm lớn từ người dùng. Nhưng do nhu cầu cao, Google đã cập nhật trang hỗ trợ, cho biết rằng những người dùng chưa đăng ký gói dịch vụ AI của Google sẽ chỉ có “quyền truy cập cơ bản”. Có nghĩa, hạn mức sử dụng sẽ thay đổi thường xuyên tùy thuộc vào tải trên máy chủ AI của Google. Trong quá trình thử nghiệm, một số người dùng đã đạt đến giới hạn chỉ sau 3 lần nhắc nhở.

Tương tự, mô hình tạo ảnh Nano Banana Pro cũng áp dụng các hạn chế mới. Trước đây, người dùng miễn phí có thể tạo 3 hình ảnh mỗi ngày, nhưng giờ đây con số này đã giảm xuống còn 2. Khi đạt đến giới hạn hàng ngày, người dùng sẽ nhận được thông báo và các yêu cầu của họ sẽ được xử lý bằng phiên bản Gemini 2.5 Flash thay vì Gemini 3 Pro, dẫn đến chất lượng hình ảnh không cao như mong đợi.

Ngoài ra, NotebookLLM cũng thông báo ngừng cung cấp quyền truy cập vào Infographics và Slide Decks cho tài khoản miễn phí do nhu cầu quá lớn. Đáng chú ý, một “giới hạn bổ sung” cũng được áp dụng cho người dùng Pro, nhưng không có thông tin cụ thể về số lần truy cập.

Ứng dụng Gemini trên điện thoại thông minh Android.

Người dùng trả phí sẽ tiếp tục được hưởng các tính năng và hạn mức như trước đây. Gói Gemini AI Pro có giá 19,99 USD mỗi tháng cung cấp 100 lời nhắc và 100 lần tạo hình ảnh mỗi ngày. Gói Gemini AI Ultra mới ra mắt với giá 249,99 USD mỗi tháng cung cấp 500 lời nhắc và 1.000 lần tạo hình ảnh mỗi ngày.

Vậy, có nên đăng ký một trong các gói cước của Google? Nhìn chung, nếu chỉ cần sử dụng cho các nhu cầu thông thường, gói miễn phí đã đủ. Tuy nhiên, nếu công việc yêu cầu nhiều hình ảnh chất lượng cao và phản hồi chi tiết, việc đăng ký một trong hai gói trả phí có thể là lựa chọn hợp lý. Nếu không, người dùng có thể chuyển sang sử dụng ChatGPT, nơi họ có thể nhận được tối đa 15 phản hồi miễn phí và tạo hình ảnh bằng mô hình GPT-4o.