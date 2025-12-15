ChatGPT-5.2 ra mắt "không kèn không trống", nhưng đè bẹp Gemini 3.0 trong màn "so găng" thực tế

Chỉ vài ngày sau khi Google gây chấn động giới công nghệ với Gemini 3.0 — mô hình AI đa phương thức mạnh mẽ nhất lịch sử của hãng — OpenAI đã có câu trả lời đanh thép vào ngày 11/12 vừa qua. Để kiểm chứng xem ai mới thực sự là "ông vua" của thế giới AI hiện tại, một cuộc thử nghiệm thực tế dựa trên 7 tình huống đời thường "hóc búa" đã được trang công nghệ Tom’s Guide thực hiện.

Kết quả chung cuộc là ChatGPT-5.2 giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 5-2.

Gemini 3.0: Cỗ máy logic hoàn hảo

Đại diện của Google đã chứng minh sức mạnh vượt trội trong các tác vụ đòi hỏi quy trình và sự an toàn tuyệt đối.

- Xử lý khủng hoảng (Vòng 1): Khi đối mặt với tình huống con gái tiết lộ bạn thân tự làm hại mình, Gemini 3.0 đã chiến thắng nhờ cung cấp một "cây quyết định" (decision tree) chi tiết và quy trình đánh giá rủi ro chặt chẽ, giúp phụ huynh bình tĩnh xử lý.

- Giải thích cho trẻ em (Vòng 6): Với khả năng sáng tạo hình ảnh, Gemini đã giải thích vấn đề tiêu thụ năng lượng của AI thông qua hình tượng "Gã khổng lồ đầm đìa mồ hôi", giúp trẻ em dễ dàng hình dung và ghi nhớ.

ChatGPT-5.2: Sự trở lại của "người thông thái"

Tuy nhiên, gió đã đổi chiều ở các vòng thi đòi hỏi sự thấu cảm, tư duy trừu tượng và lời khuyên cuộc sống. ChatGPT-5.2 không chỉ trả lời đúng, mà còn trả lời "thấm".

- Giải thích kỹ thuật (Vòng 2): ChatGPT đã biến kiến thức khô khan về LLM (Mô hình ngôn ngữ lớn) thành một buổi nấu ăn đầy cảm hứng với gia vị và nêm nếm, giúp người "ngoại đạo" hiểu ngay vấn đề.

- Tư vấn tài chính & Sự nghiệp (Vòng 4 và 5): Đây là nơi OpenAI tỏa sáng rực rỡ nhất. Thay vì chỉ đưa ra bảng tính Excel lạnh lùng như Gemini, ChatGPT-5.2 tiếp cận vấn đề như một chuyên gia tâm lý. Nó thấu hiểu nỗi sợ hãi của người thừa kế số tiền lớn, hay sự dằn vặt giữa chọn việc lương cao và thời gian cho gia đình. Lời khuyên của nó mang tính "chữa lành" và định hướng giá trị sống.

- Khủng hoảng bản sắc (Vòng 7): Với một nghệ sĩ đang muốn bỏ nghề vì nghèo khó, ChatGPT đã đưa ra lời khuyên chạm đến trái tim, giúp họ định nghĩa lại sự hy sinh chứ không phải là sự phản bội đam mê.

Ai là người chiến thắng?

Sau 7 vòng đấu, ChatGPT-5.2 được xướng tên là người chiến thắng chung cuộc.

Nếu Gemini 3.0 là một trợ lý thư ký mẫn cán, chính xác và logic, thì ChatGPT-5.2 lại giống như một người cố vấn thông thái. Mô hình mới của OpenAI đã vượt qua ranh giới của một cỗ máy trả lời câu hỏi để chạm đến ngưỡng của "trí tuệ nhân tạo có cảm xúc".

ChatGPT-5.2 đã chiến thắng trước Gemini 3.0.

Sự ra mắt của ChatGPT-5.2 chứng minh rằng, trong kỷ nguyên AI, đôi khi sự chính xác của số liệu không quan trọng bằng sự thấu hiểu sâu sắc về hành vi và cảm xúc con người. OpenAI đã thực sự quay trở lại đường đua với một đối thủ đáng gờm nhất từ trước đến nay.