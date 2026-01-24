U23 Việt Nam thắng nghẹt thở U23 Hàn Quốc: Facebook ngập status "sướng quá đi", "bão thôi"

Trận tranh hạng Ba giải U23 châu Á đã chính thức khép lại trong niềm hân hoan của người hâm mộ Việt Nam, khi U23 Việt Nam giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc sau loạt sút penalty nghẹt thở. Một kết cục mà trước giờ bóng lăn, không nhiều người dám nghĩ tới, nhất là khi đối thủ được đánh giá cao hơn về đẳng cấp, thể hình lẫn bề dày thành tích.

Thắng U23 Hàn Quốc là một trận đấu vất vả của U23 Việt Nam.

Thế nhưng, bóng đá luôn có chỗ cho bản lĩnh và tinh thần chiến đấu, và thầy trò HLV Kim Sang-sik đã viết nên một cái kết đầy cảm xúc. Suốt 120 phút thi đấu chính thức và hiệp phụ, U23 Việt Nam liên tục khiến U23 Hàn Quốc rơi vào thế phải đuổi bắt tỷ số.

Lối chơi chặt chẽ, kỷ luật nhưng không thiếu sự táo bạo trong các pha phản công giúp đại diện Đông Nam Á nhiều lần đặt khung thành đối thủ vào tình trạng báo động. Đặc biệt, trong bối cảnh phải chơi thiếu người ở những phút cuối hiệp 2 và kéo dài sang hiệp phụ do Đình Bắc bị thẻ đỏ, các cầu thủ áo đỏ vẫn giữ được sự tập trung đáng kinh ngạc, không hề cho thấy dấu hiệu buông xuôi.

Khoảnh khắc loạt sút penalty bắt đầu cũng là lúc hàng triệu con tim cùng nín thở. Từng cú sút, từng pha cản phá như đẩy cảm xúc của người xem lên cao trào. Khi cú sút quyết định thành công, U23 Việt Nam chính thức khép lại giải đấu bằng tấm huy chương Đồng đầy tự hào, một phần thưởng xứng đáng cho hành trình giàu cảm xúc tại VCK U23 châu Á năm nay.

Ngay sau trận đấu, mạng xã hội Facebook tại Việt Nam gần như “vỡ trận”. News Feed tràn ngập những status, hình ảnh, clip ăn mừng cùng loạt từ khóa quen thuộc nhưng chưa bao giờ cũ như “tuyệt vời”, “quả cảm”, “tự hào”, “đi bão”. Từ các fan bóng đá lâu năm cho tới những khán giả chỉ xem đội tuyển mỗi dịp giải lớn, tất cả đều chung một niềm cảm xúc vỡ òa.

Qua đây, cũng không ít người hâm mộ còn nhìn lại trận bán kết thua U23 Trung Quốc với cái nhìn nhẹ nhàng hơn. Sau màn trình diễn kiên cường trước U23 Hàn Quốc, nhiều ý kiến cho rằng thất bại ấy chỉ đơn thuần là một “tai nạn”, không phản ánh đúng năng lực và tinh thần thực sự của U23 Việt Nam tại giải đấu lần này.

Trích một số bình luận của cộng đồng mạng:

“Xem mà nổi da gà, đá thiếu người vẫn không hề sợ hãi”.

“Đây mới đúng là tinh thần Việt Nam, thua không gục và thắng rất ngẩng cao đầu”.

“Bán kết thua Trung Quốc đúng là tai nạn, hôm nay các em đã chứng minh tất cả”.

“U23 Việt Nam đá vậy là quá đáng tự hào rồi, cảm ơn các cầu thủ”.

“Penalty mà tim muốn rớt ra ngoài, kết quả quá xứng đáng”.

"Tự hào lắm các em".

"Tuyệt vời các em ơi".

"Trận đấu quá hay, quá nhiều kịch tính".

"Huhu, quá xúc động".

"Sung sướng quá đi, chốt sổ, bão thôi".

"Đi bão được rồi".

"Đi bão đê, mai thứ 7".

"Mãn nhãn".

"Bão thôi".

"Một trận bóng quá quả cảm rồi".

Chiến thắng trước U23 Hàn Quốc không chỉ mang về tấm huy chương Đồng, mà còn mang lại niềm tin mạnh mẽ cho người hâm mộ vào một thế hệ cầu thủ trẻ giàu khát vọng. Trong bối cảnh từng có những hoài nghi sau trận bán kết, màn trình diễn quả cảm ở trận tranh hạng Ba giống như lời khẳng định đanh thép: U23 Việt Nam hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu trước mọi đối thủ tại châu lục.