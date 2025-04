Epson EcoTank M205: Máy in phun đa năng, có scan và điều khiển không dây

EcoTank M2050 là mẫu máy in phun đơn sắc đa năng mới nhất thuộc dòng EcoTank M series của Epson. Sản phẩm được thiết kế cho nhu cầu sử dụng tại gia hoặc các văn phòng, doanh nghiệp vừa và nhỏ, thậm chí cũng phù hợp cho các cửa hàng bán lẻ. Với các tính năng in, sao chép và quét, nhận lệnh qua cả giao thức kết nối có dây lẫn không dây, M2050 cho thấy tính đa dụng và hiệu quả đúng nghĩa "tất cả trong một".

Máy in phun EcoTank M2050.

Thiết kế

Epson EcoTank M2050 được trang bị khay nạp tài liệu tự động (ADF) và màn hình LCD 1,44-inches với giao diện lật, giúp thao tác in, sao chép hay quét đều khá thuận tiện. Khay nạp giấy phía sau chứa được tối đa 100 tờ A4 và khay nhận giấy in ở mặt trước chứa được 30 tờ A4 (loại 80g/m2). Với kích thước 375mm x 347mm x 237mm và trọng lượng khoảng 5kg, người viết đánh giá EcoTank M2050 có thiết kế nhỏ gọn nên hoàn toàn phù hợp cho các văn phòng có không gian hạn chế.

Phiên bản mà người viết trải nghiệm có màu trắng tinh tươm cũng rất sang trọng, tô điểm thêm cho không gian làm việc. Đặc biệt lượng mực còn lại trong hộp chứa có thể theo dõi dễ dàng thông qua lớp nhựa trong suốt ở phía trước. Quá trình lắp đặt, sử dụng cũng gọn lẹ với dây nguồn và cáp USB đi kèm, hoặc thiết lập kết nối không dây qua ứng dụng Epson Smart Print.

Lưu ý: Để sử dụng hiệu quả Epson EcoTank M2050, người dùng nên cài đặt Epson Smart Print. Đây là ứng dụng hỗ trợ điều khiển không dây máy in ngay trên smartphone, tiện dụng hơn rất nhiều so với điều khiển qua màn hình LCD. Trong đó, mỗi tính năng in, quét (scan) hay sao chép (copy) đều sẽ có những tùy chỉnh chuyên sâu qua vài chạm. Mọi thao tác, tùy chỉnh trong các nội dung dưới đây đều thực hiện thông qua ứng dụng này.

Ứng dụng Epson Smart Print hỗ trợ in ấn không dây.

Email cá nhân hóa để gửi tài liệu cần in ấn từ xa tới máy in.

Hiệu năng

Trước tiên phải nhấn mạnh M2050 sử dụng công nghệ in PrecisionCore Printhead với đầu in MicroTFP giúp kiểm soát từng giọt mực, tiết kiệm mực và đảm bảo hiệu suất bền bỉ. Ở chế độ in, máy cũng rất tiết kiệm năng lượng với mức tiêu thụ điện chỉ 12W, đảm bảo phù hợp cho cả tình huống phải sử dụng nguồn điện hạn chế như bộ lưu điện (UPS).

EcoTank M2050 sử dụng hộp mực DURAbrite ET Pigment Ink có vòi phun đặc biệt để hỗ trợ nạp mực, cho phép in tới 6.000 trang mỗi chai (có thể thay đổi tùy theo nội dung in). Loại mực này mang lại bản in sắc nét, chống thấm nước, đảm bảo chất lượng tài liệu theo thời gian; trong khi hệ thống EcoTank sẽ giảm thiểu rủi ro tắc nghẽn mực, đảm bảo in ấn liên tục. So với máy in sử dụng hộp mực truyền thống, M2050 giảm tới 90% mực in, giúp tiết kiệm chi phí và giảm tác động đến môi trường.

Khay quét tài liệu trực tiếp trên mặt kính.

Vị trí xem lượng mực còn lại.

Theo thông số kỹ thuật, máy đạt tốc độ in 18 trang/phút (ipm) ở chế độ nhanh nhất trên giấy A4 theo tiêu chuẩn ISO 24734, đáp ứng tốt nhu cầu in ấn khối lượng lớn. Trong đó, trang đầu tiên thường mất thời gian hơn với khoảng 12,5 giây. Các tốc độ này có thể thay đổi tùy thuộc vào cấu hình hệ thống, độ phức tạp của tài liệu và loại giấy sử dụng.

Thực tế sử dụng của người viết, một báo cáo *.docx chỉ bao gồm chữ có thể được EcoTank M2050 in tới 20 trang/phút trong phút đầu tiên. Còn thử in một bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm gồm cả chữ và hình (chủ yếu là ảnh chụp màn hình giao diện phần mềm), EcoTank M2050 cho tốc độ in khoảng 15 trang/phút trong phút đầu tiên.

Đối với tác vụ quét (scan), Epson EcoTank M2050 hỗ trợ hai chế độ là quét trực tiếp trên mặt kính Scan Glass và quét tài liệu liên tục thông qua khay nạp giấy tự động ADF Simplex (tối đa 30 tờ A4 độ dày 64 - 90g/m2). Người dùng có thể thiết lập cụ thể hoặc để máy tự động nhận diện. Thực tế quét ở độ phân giải 200 dpi, thời gian hoàn thành 5 tờ A4 là khoảng 1 phút 30 giây; cùng bộ tài liệu này ở độ phân giải 600 dpi là 3 phút 20 giây.

Riêng tác vụ sao chép (copy) hỗ trợ hai tùy chọn chất lượng là cao (High) hoặc thấp (Low) với thông số lên tới 14 trang/phút. Ở mức thấp, người viết cần chờ khoảng 12 giây để có một bản sao y, trong khi ở mức cao thì thời gian hoàn thành của một bản vào khoảng 18 giây. Khi sao chép liên tục bộ tài liệu, thời gian dao động khoảng 6 - 7 trang/phút.

Nhìn chung, tốc độ in, quét và sao chép của Epson EcoTank M2050 thực tế dù chưa đạt mức lý tưởng như thông số kỹ thuật, nhưng cũng là khá ổn với một chiếc máy in gia đình/văn phòng nhỏ gọn. Cùng với đó, điểm nhấn quan trọng là sản phẩm tiết kiệm mực, hỗ trợ quản lý từ xa tiện dụng.