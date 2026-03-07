Con số gây "sốc" về lượng người dùng "quay xe" với ChatGPT

Mới đây, sau khi OpenAI quyết định cho phép Bộ Quốc phòng Mỹ (Lầu Năm Góc) triển khai các mô hình trí tuệ nhân tạo của hãng vào các chiến dịch mạng tuyệt mật, một làn sóng phẫn nộ dữ dội đã bùng phát. Hàng loạt người dùng không chỉ lên tiếng phản đối mà còn hành động quyết liệt khi rời bỏ nền tảng và thẳng tay hủy gói đăng ký trả phí.

Hàng triệu người hủy gói đăng ký ChatGPT.

Tâm điểm của cuộc tẩy chay này là một trang web mới mang tên "QuitGPT" (Từ bỏ ChatGPT) – nơi đang ráo riết kêu gọi cộng đồng mạng quay lưng với OpenAI. Theo số liệu thống kê trực tiếp từ nền tảng này, đã có hơn 1,5 triệu người dùng chính thức nói lời tạm biệt với dịch vụ AI từng đình đám nhất thế giới.

Ngay trên giao diện chính, QuitGPT đập vào mắt người xem bằng một thông điệp vô cùng đanh thép: "ChatGPT đã nhận thỏa thuận robot sát thủ của Trump. Đã đến lúc từ bỏ".

Khi được hỏi về danh tính của những người đứng sau, nền tảng này thẳng thắn chia sẻ trong phần Hỏi/Đáp: "Chúng tôi là một nhóm các nhà hoạt động dân chủ đang vô cùng quan ngại về việc các công ty AI góp phần làm trỗi dậy chủ nghĩa độc tài tại Mỹ. Chúng tôi đang tổ chức cho người dân Mỹ và toàn thế giới từ bỏ ChatGPT".

Trong khi ChatGPT đang ngập trong các chỉ trích về loạt thỏa thuận gây tranh cãi, một cái tên khác đã chớp lấy thời cơ để tỏa sáng là Claude của Anthropic.

Lý do Claude bỗng chốc trở thành bến đỗ lý tưởng? Trước đó, Anthropic đã ghi điểm tuyệt đối trong mắt giới mộ điệu khi kiên quyết từ chối cấp cho Bộ Quốc phòng Mỹ quyền truy cập không giới hạn vào các mô hình của hãng.

Claude đang là bến đỗ mới của người dùng rời bỏ ChatGPT.

Biết cách "chiều lòng" những người dùng đang hoang mang, Anthropic lập tức tung ra bản cập nhật mới giúp việc chuyển đổi dữ liệu cá nhân từ các chatbot như ChatGPT sang nền tảng của họ trở nên mượt mà hơn bao giờ hết. Đòn đánh trúng tâm lý này đã giúp Claude thăng hạng ngoạn mục, thậm chí được báo cáo là đã vượt mặt ChatGPT trên các kho ứng dụng.

Tính đến thời điểm hiện tại, "cơn bão" bủa vây OpenAI vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, và số lượng người dùng chuyển sang các nền tảng thay thế vẫn đang tiếp tục tăng lên từng giờ.