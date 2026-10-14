TikTok lần đầu công bố thông tin mà nhiều nhà sáng tạo nội dung sẽ thích mê

TikTok vừa lần đầu tiên công bố giải thưởng TikTok Awards Đông Nam Á 2026 với chủ đề "The Ones Who Spark It" (tạm dịch: Người thắp sáng cảm hứng). Giải thưởng mở rộng quy mô TikTok Awards thành đấu trường khu vực, tiếp tục tôn vinh những nhà sáng tạo nội dung ấn tượng và đang được chú ý ở 6 nước: Indonesia, Philippines, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam.

TikTok vừa lần đầu tiên công bố giải thưởng TikTok Awards Đông Nam Á 2026.

Cộng đồng TikTok Việt Nam có thể bình chọn cho nhà sáng tạo trong nước để tham gia tranh tài ở đấu trường Đông Nam Á. Đầu tiên là vòng bình chọn cấp quốc gia, diễn ra từ ngày 12 - 26/10/2026, người dùng sẽ bình chọn cho các ứng viên của nước mình ở 11 hạng mục khác nhau. Tại mỗi hạng mục, nhà sáng tạo nội dung nhận được lượt bình chọn cao nhất sẽ trở thành đại diện quốc gia tham gia TikTok Awards Đông Nam Á 2026.

Các nhà sáng tạo nội dung được đề cử

Creator of the Year - Nhà sáng tạo nội dung của năm

Đặng Thu Hà (@dangthuhaf)

Nguyễn Văn Huy (@huyseoul_idol)

Ngô Đức Duy (@duyyy.real.channel)

Bùi Anh Ninh (@a.ninhh)

Bùi Thị Thảo Ly (@ciin)

Rising Creator of the Year - Nhà sáng tạo nội dung Đáng chú ý của năm

Đào Duy Tài (@bepbensuondoi)

Gia Đình Thảo Dương (@duonghoangnguyen96)

Liu Bui (@liu.bui510)

Nguyễn Lê Quang Vinh (@itsmevinh)

Nguyễn Văn Được (@duocmbappe)

Education Creator of the Year - Nhà sáng tạo nội dung Giáo dục của năm

Đặng Nam Hải Triều (@haiichieu)

Phạm Thị Thuỷ Tiên (@vekechuyen)

Phạm Tuấn Ngọc (@tuanngocday)

Trần Thanh Thiên (@davoslingo)

Châu Khả Di (@chaukhadi2107)

Đặng Thu Hà là một trong những nhà sáng tạo nội dung TikTok được đề cử.

Sport Creator of the Year - Nhà sáng tạo nội dung Thể thao của năm

Vương Văn Anh (@anhvananhneymar)

Nguyễn Vũ Minh Nhật (@minhnhatgk)

Đào Hồng Sơn (@daohongson.bjj)

Nguyễn Thị Ánh Viên (@anhvien0911)

Đỗ Kim Phúc (@dokimphuc.official)

Food Creator of the Year - Nhà sáng tạo nội dung Ẩm thực của năm

Lê Thanh Hoàng Anh (@hoanganhpanda_)

Tạ Thị Phương (@emmersweet)

Hồ Khắc Vĩnh (@vinhthichanngon)

Trần Thị Kim Út (@utvevuon99)

Võ Văn Mẫn (@sammy.becool)

Entertainment Creator of the Year - Nhà sáng tạo nội dung Giải trí của năm

Trần Bảo Trân (@ranxaneo)

Dương Ngọc Minh (@minhreview99)

Mai Anh Đức (@ducreaction)

Dương Minh Tân (@khuamatvuong)

Nguyễn Thanh Ngọc Hải (@be7cutequa)

Beauty & Fashion Creator of the Year - Nhà sáng tạo nội dung Làm đẹp và Thời trang của năm

Bùi Lê Hương Ly (@emlyreview)

Đào Cẩm Vân (@vanmiu_beauty)

Trần Võ Hoàng Lâm (@tran_lam18)

Nguyễn Phương Huyền (@sayhitothew)

Trần Thị Thu Thuỷ (@sophia.beauty99)

Lifestyle Creator of the Year - Nhà sáng tạo nội dung Lối sống của năm

Lê Phát Đạt (@mr.lepada)

Nguyễn Phan Thanh Phượng (@vehanhphuc)

Lê Nhựt Quan (@quankhonggo)

Tăng Gia Nhi (@_nhitg_)

Tạ Công Bằng (@tacongbang2000)

Popular Video of the Year - Video nổi tiếng của năm

Trần Tụ Long (@thunglongfamily)

Bùi Ngọc Đan Thy (@thybui.__)

Trần Thị Kim Út (@utvevuon99)

Võ Tấn Phát (@votanphat11117)

Vitamin Mèo (@dntminh)

TikTok LIVE creator of the Year - Nhà sáng tạo nội dung LIVE nổi bật của năm

Nguyễn Thị Phương Thảo (@aley.nguyenx)

Đặng Minh Thuỳ (@_diu.yu_6666)

51K EPIC NOVA (@charming.fox34)

Đinh Thị Ngọc Huyền (@huyengoc6868)

ST TWILIGHT (@st_twilight1212)

TikTok Shop of The Year - Nhà sáng tạo nội dung TikTok Shop nổi bật của năm

Phạm Đức Huy (@tunpham97)

Trần Hoàng Long (@longchunchun)

Nguyễn Thị Thu Trang (@chang_shu_go)

Nguyễn Thị Kim Xuyến (@chanhbeauty93)

Lê Văn Hưng (@hungeverything)

3 bước bình chọn nhà sáng tạo nội dung yêu thích

Để bình chọn cho các nhà sáng tạo nội dung Việt Nam trở thành đại diện quốc gia tại TikTok Awards Đông Nam Á 2026, thực hiện theo các bước sau:

- Đăng nhập vào ứng dụng TikTok.

- Tìm kiếm từ khóa #TikTokAwardsSEA trên thanh tìm kiếm của TikTok.

- Nhấn nút "Bình chọn" (Vote) để ủng hộ các nhà sáng tạo nội dung yêu thích.

Mỗi tài khoản có ít nhất 15 lượt bình chọn mỗi ngày cho các nhà sáng tạo nội dung ở bất kỳ các nước và hạng mục. Người dùng có thể dùng nhiều lượt bình chọn cho cùng một đại diện hoặc một hạng mục.

Vòng bình chọn cho các nhà sáng tạo nội dung cấp quốc gia sẽ kết thúc vào lúc 23:59 ngày 26/10/2026. Danh sách các đại diện Việt Nam tham gia lễ trao giải TikTok Awards Đông Nam Á 2026 sẽ được công bố vào ngày 9/11/2026. Kết quả giải thưởng cấp khu vực sẽ chính thức được công bố vào ngày 27/11/2026.