Bước nhảy vọt đưa điện mặt trời tiến gần kỷ nguyên siêu rẻ

Theo thông tin từ Interesting Engineering, công ty Sumitomo Heavy Industries (SHI) đã phát triển một quy trình sản xuất lớp vận chuyển điện tử (ETL) bên trong pin mặt trời perovskite nhanh hơn và tiết kiệm chi phí hơn so với các phương pháp truyền thống.

Giá pin mặt trời hiện vẫn ở mức cao.

Pin mặt trời perovskite được biết đến với tiềm năng tạo ra các tấm pin hiệu suất cao, nhưng công nghệ này vẫn còn nhiều hạn chế. Các phương pháp truyền thống để phát triển ETL thường yêu cầu nhiệt độ cao và sử dụng hóa chất độc hại.

Trong khi đó, phương pháp mới của SHI sử dụng oxit thiếc (SnO2) và hoạt động ở nhiệt độ thấp hơn giúp bảo vệ perovskite khỏi hư hỏng. SnO2 không chỉ dẫn điện tốt mà còn rẻ hơn so với các vật liệu thông thường.

Được gọi là Lắng đọng Plasma phản ứng (RPD), phương pháp này sử dụng vật liệu rắn được làm bay hơi và lắng đọng thành lớp mỏng trên bề mặt. SHI tuyên bố rằng họ là công ty đầu tiên trên thế giới chứng minh công nghệ PVD của mình có thể sản xuất màng SnO2 với các đặc tính cách điện cần thiết cho ETL. Họ nhấn mạnh rằng công nghệ này mang lại những cải tiến đáng kể về sản xuất hàng loạt và hiệu suất chi phí so với các phương pháp lắng đọng hóa học hiện tại.

Việc hạ giá các tấm pin mặt trời sẽ giúp năng lượng mặt trời trở nên phổ biến hơn.

Mặc dù còn nhiều thách thức trước khi phương pháp của SHI có thể được áp dụng rộng rãi, nếu thành công, nó có thể đánh dấu một bước tiến lớn cho công nghệ pin mặt trời perovskite. Công nghệ năng lượng mặt trời rẻ hơn và hiệu quả hơn có thể thúc đẩy việc sử dụng năng lượng mặt trời, giúp giảm sự phụ thuộc vào lưới điện, vốn chủ yếu dựa vào các nguồn năng lượng gây ô nhiễm, đồng thời giúp giải quyết các vấn đề về thời tiết khắc nghiệt và sức khỏe cộng đồng.