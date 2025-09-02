Loạt điện thoại Galaxy đón tin vui ngay trong ngày đầu tháng 9

Sau những quảng bá rầm rộ vào tháng 8, Samsung đã thực hiện đúng lời hứa khi phát hành bản beta của One UI 8 cho các dòng điện thoại Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, A36, A35, A55 và A54. Điều này cho thấy Samsung đã tích hợp cả dòng Galaxy S23 cao cấp và một số mẫu smartphone tầm trung dòng A ngay từ đầu.

One UI 8 Beta đã chính thức triển khai đến một loạt điện thoại Galaxy trong ngày 1/9.

Tuy nhiên, các thiết bị thuộc dòng Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5 và Tab S10 vẫn đang chờ đợi lời mời tham gia chương trình beta. Có thể Samsung đang muốn đảm bảo tính ổn định trước khi mở rộng chương trình. Đặc biệt, dòng Galaxy S25 sẽ nhận được phiên bản One UI 8 hoàn chỉnh trong tháng này, sau bản vá bảo mật lớn cuối cùng dựa trên One UI 7 vào tháng 9.

Để tham gia sử dụng One UI 8 Beta, người dùng chỉ cần khởi chạy ứng dụng Samsung Members và đăng ký. Gói cài đặt có dung lượng khoảng 2 GB, vì vậy hãy đảm bảo thiết bị có đủ dung lượng và kết nối internet ổn định. Lưu ý rằng phiên bản Beta có thể gặp lỗi, do đó người dùng nên cân nhắc trước khi sử dụng nếu không muốn gặp phải các sự cố không mong muốn.

Danh sách các thiết bị đã nhận được One UI 8 vào ngày 1/9 bao gồm:

- Galaxy S23, S23+ và S23 Ultra.

- Galaxy A36.

- Galaxy A35.

- Galaxy A55.

- Galaxy A54.

Người dùng cũng nên theo dõi ứng dụng Samsung Members để cập nhật thông tin nếu đang chờ đợi các thiết bị màn hình gập hoặc máy tính bảng. One UI 8 hứa hẹn sẽ giúp thiết bị Samsung trở nên thông minh và cá nhân hóa hơn, bất kể thuộc phân khúc nào.

Với One UI 8, người dùng sẽ được trải nghiệm những nâng cấp đáng chú ý. AI thông minh hơn sẽ giúp gợi ý ứng dụng hoặc hành động trước khi bạn kịp yêu cầu, đánh dấu một bước tiến so với One UI 7 vốn tập trung vào việc hoàn thiện các tính năng cơ bản. Giao diện người dùng cũng trở nên gọn gàng hơn với hiệu ứng chuyển động mượt mà, mang đến trải nghiệm vuốt qua các ứng dụng dễ dàng và thú vị hơn.