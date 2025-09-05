Phương pháp lạ giúp tăng hiệu suất pin mặt trời bất chấp nắng nóng

Theo thông tin từ Tech Xplore, phương pháp này được đưa ra nhằm nâng cao hiệu suất hoạt động của pin mặt trời trong điều kiện thời tiết nắng nóng. Sáng kiến này đặc biệt quan trọng ở các vùng sa mạc, nơi tấm pin có thể đạt nhiệt độ lên tới 65 độ C khiến việc sản xuất điện giảm sút.

Nghiên cứu giúp cải thiện khả năng làm mát của các tấm pin mặt trời dưới điều kiện nắng nóng.

Để thực hiện, nhóm nghiên cứu đã thiết kế một hệ thống dẫn khí thải từ hệ thống làm mát của tòa nhà đến mặt dưới của tấm pin mặt trời, biến nhiệt thải thành một nguồn tài nguyên hữu ích. Người đứng đầu nhóm nghiên cứu Chaouki Ghenai cho biết: “Công nghệ làm mát mới này sẽ giúp giảm nhiệt độ hoạt động của các tấm pin mặt trời, từ đó tăng công suất đầu ra và cải thiện hiệu suất của mô-đun quang điện”.

Được biết, khi ánh sáng mặt trời chiếu vào tấm pin, chỉ một phần năng lượng được chuyển hóa thành điện, trong khi phần còn lại chuyển hóa thành nhiệt khiến hiệu suất bị giảm. Nhiệt độ cao không chỉ làm giảm hiệu suất mà còn khiến tấm pin nhanh chóng bị hao mòn. Thiết kế được cấp bằng sáng chế của nhóm nghiên cứu sử dụng các giá đỡ đặc biệt gần quạt thông gió điều hòa không khí, giúp tối đa hóa luồng không khí lưu thông qua mặt sau của tấm pin và cung cấp không khí ở nhiệt độ tối ưu để đạt hiệu quả làm mát tốt nhất.

Phát minh này nổi bật vì giải quyết đồng thời hai vấn đề: khí thải từ các tòa nhà và nhu cầu làm mát cho tấm pin mặt trời. Công nghệ này có thể thu hồi thêm tới 10% năng lượng từ các hệ thống năng lượng mặt trời hiện tại, đồng thời kéo dài tuổi thọ của thiết bị.

Hiệu suất pin mặt trời sẽ được nâng cao khi được làm mát.

Lợi ích môi trường cũng rất đáng kể khi việc tăng cường hiệu suất tấm pin mặt trời giúp giảm sự phụ thuộc vào các nhà máy điện gây ô nhiễm, cải thiện chất lượng không khí và sức khỏe cộng đồng. Các thành phố và doanh nghiệp có thể tiết kiệm chi phí bằng cách khai thác thêm điện từ năng lượng mặt trời thay vì sử dụng nhiên liệu đắt đỏ từ lưới điện truyền thống.

Ghenai nhấn mạnh: “Ở những vùng khí hậu nóng và khô, các tấm pin quang điện có thể được làm mát bằng khí thải từ hệ thống Sưởi ấm, Thông gió và Điều hòa Không khí (HVAC) của tòa nhà, từ đó giúp giảm nhiệt độ và kéo dài tuổi thọ của tấm pin”.