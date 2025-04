Điện thoại Galaxy cũ cũng có tính năng One UI 7 thú vị nhất của Galaxy S25?

Gần đây, một người dùng Galaxy S24 đã chứng minh có thể tự kích hoạt tính năng Now Brief ẩn bên trong điện thoại. Điều này cho thấy khả năng Samsung đang thử nghiệm để nó có thể hoạt động trên nhiều mẫu máy khác, bao gồm cả Z Flip 6.

Các tin đồn trước đây cho biết Now Brief sẽ độc quyền trên Galaxy S25.

Các phiên bản beta mới nhất của One UI 7, bao gồm Beta 6, Beta 3 và Beta 2, hiện đã có mặt trên các thiết bị như Galaxy S24, S23, Z Flip 6, Z Fold 6 và dòng Galaxy Tab S10. Mặc dù Galaxy A55 đủ điều kiện tham gia chương trình beta, Samsung vẫn chưa chính thức khởi động chương trình này.

Tính năng Now Brief hiện chưa có sẵn, nhưng có thể sẽ được triển khai trong tương lai khi phần mềm đạt được sự ổn định. Khi được hỏi về khả năng tích hợp các tính năng của Galaxy S25 cho các thiết bị cũ hơn, một quan chức cấp cao của Samsung đã phủ nhận, viện dẫn các yêu cầu về phần cứng làm hạn chế khả năng của nó.

Mặc dù vậy, điều này có thể không hoàn toàn chính xác vì các rò rỉ đã chứng minh công ty Hàn Quốc đang âm thầm chuẩn bị cho việc ra mắt Now Brief.

Tuy nhiên điều này có thể thay đổi trong tương lai.

Now Brief được xem là một bổ sung hữu ích và thú vị nhất cho One UI 7, tuy nhiên phản hồi từ người dùng Galaxy S25 cho thấy tính năng này chưa thực sự gây ấn tượng mạnh. Samsung dường như đang cân nhắc khả năng mở rộng Now Brief cho các thiết bị cũ hơn. Nếu tính năng này không được triển khai trong bản ổn định của One UI 7, có thể nó sẽ được đưa vào các mẫu cao cấp gần đây thông qua các bản cập nhật sau.