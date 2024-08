Những smartphone Galaxy nào sẽ được lên đời One UI 7?

One UI 7 được xem là bản cập nhật quan trọng với nhiều tính năng mới dành cho các mẫu smartphone Galaxy đến từ Samsung, do đó rất nhiều người dùng mong muốn biết được liệu thiết bị của họ có được hỗ trợ One UI 7 hay không.

Để trả lời câu hỏi này, SamMobile đã tạo một danh sách tất cả các smartphone Galaxy sẽ được Samsung triển khai One UI 7 một khi phiên bản này được phát hành, mặc dù thời điểm có thể khác nhau tùy thị trường.

Dòng sản phẩm Được cập nhật One UI 7 Galaxy S Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24+, Galaxy S24, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+, Galaxy S23, Galaxy S23 FE, Galaxy S22 Ultra, Galaxy S22+, Galaxy S22, Galaxy S21 FE, Galaxy S21 Ultra, Galaxy S21+, Galaxy S21. Galaxy Z Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 6, Galaxy Z Flip 5, Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4, Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3. Galaxy A Galaxy A73, Galaxy A55, Galaxy A54, Galaxy A53, Galaxy A35, Galaxy A34, Galaxy A33, Galaxy A25, Galaxy A24, Galaxy A23, Galaxy A15 (LTE+5G), Galaxy A14 (LTE+5G) Galaxy Tab Galaxy Tab S9 FE+, Galaxy Tab S9 FE, Galaxy Tab S9 Ultra, Galaxy Tab S9+, Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S8 Ultra, Galaxy Tab S8+, Galaxy Tab S8. Galaxy F Galaxy F55, Galaxy F54, Galaxy F34, Galaxy F15. Galaxy M Galaxy M55, Galaxy M54, Galaxy M34, Galaxy M53, Galaxy M33, Galaxy M15.

Trước hết, điều quan trọng cần nhấn mạnh rằng danh sách này không chính thức bởi Samsung chỉ xác nhận thông tin này khi One UI 7 thực sự ra mắt, dự kiến sẽ bắt đầu vào cuối năm nay. Điều đó có nghĩa là những smartphone này được chọn dựa trên các chính sách cập nhật do Samsung xác định. Dẫu vậy, danh sách được cho là gần như chắc chắn và thậm chí có thể được mở rộng hơn nữa trong tương lai.

Cần lưu ý rằng sẽ có rất nhiều smartphone nhận được bản cập nhật được chờ đợi từ lâu này. Không phải tất cả chúng đều sẽ được cập nhật cùng một lúc vì Samsung có thói quen cung cấp phần mềm mới theo từng giai đoạn.

One UI 7 mang đến rất nhiều sự kỳ vọng cho fan hâm mộ Samsung.

Về thời điển phát hành One UI 7, đến nay các dữ liệu cụ thể vẫn chưa được đưa ra. Các suy đoán cho biết phiên bản beta đầu tiên của hệ điều hành này sẽ xuất hiện vào tháng 9, vì vậy nhiều khả năng phiên bản cuối cùng sẽ bắt đầu đến tay những chiếc smartphone cao cấp mới nhất của công ty vào gần cuối năm 2024.

