Đấu trường eSports thế giới chính thức rực lửa tranh 75 triệu USD

Ngày 09/07/2026, giải đấu Esports world cup 2026 (Ewc 2026) đã chính thức khai mạc tại trung tâm hội chợ Paris Expo Porte de Versailles, Pháp, đánh dấu lần đầu tiên sự kiện này được tổ chức bên ngoài lãnh thổ Ả Rập Xê Út. Diễn ra liên tục từ nay đến hết ngày 23/08/2026, ngày hội thể thao điện tử quy mô lớn nhất lịch sử quy tụ hơn 2.000 tuyển thủ cùng 200 câu lạc bộ chuyên nghiệp đại diện cho hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia tranh tài.

Sân khấu của EWC.

Siêu giải đấu Esports rời Ả Rập Xê Út, đổ bộ càn quét nước Pháp

Sự góp mặt của các đội tuyển tại Paris là kết quả từ chuỗi vòng loại Road to ewc quy mô diện rộng trước đó, thu hút hơn 1,5 triệu game thủ cạnh tranh gay gắt qua 330 giải đấu lớn nhỏ. Tại vòng chung kết tổng, các vận động viên sẽ trực tiếp thi đấu ở 25 giải đấu riêng biệt thuộc 24 bộ môn thể thao điện tử phổ biến nhất hiện nay như Counter-strike 2, Dota 2, League of legends, Valorant, Apex legends và Honor of kings.

Mục tiêu lớn nhất của các đội là cạnh tranh vị trí xếp hạng để giành phần chia từ tổng quỹ giải thưởng kỷ lục lên đến 75 triệu USD. Điểm nhấn của sự kiện năm nay tiếp tục là cuộc đua Club championship kéo dài 7 tuần nhằm tìm ra câu lạc bộ xuất sắc nhất hành tinh dựa trên tổng điểm tích lũy của tất cả các bộ môn.

Riêng hạng mục Club championship được phân bổ nguồn kinh phí lên tới 30 triệu USD, trong đó câu lạc bộ giành ngôi vị quán quân sẽ nhận khoản tiền thưởng trị giá 7 triệu USD. Đội tuyển Team Falcons hiện đang là nhà đương kim vô địch giữ trọng trách bảo vệ vương miện sau hai mùa giải chiến thắng liên tiếp vào các năm 2024 và 2025.

Hệ thống các môn eSport trong khuôn khổ giải Ewc 2026.

Bên cạnh sức hút từ các trận đấu, giải đấu năm nay tiếp tục có sự đồng hành của siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo và nhà vô địch cờ vua Magnus Carlsen trong vai trò Đại sứ toàn cầu. Về mặt phát sóng, ban tổ chức đã bắt tay với hơn 100 đối tác truyền thông quốc tế lớn gồm DAZN, Fox Sports, France Télévisions, TV5 Monde cùng các nền tảng công nghệ Trung Quốc như Tencent Video, Kuaishou, Bilibili để truyền tải các trận đấu bằng hơn 40 ngôn ngữ.

Hệ thống truyền thông địa phương cũng ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ với sự tham gia của 5.000 co-streamer chính thức thuộc Chương trình Nhà sáng tạo, tăng 42% so với cùng kỳ năm ngoái. Dự kiến, mạng lưới truyền hình này sẽ sản xuất và phát sóng trực tiếp tổng cộng hơn 7.000 giờ nội dung thi đấu trong suốt hai tháng tới để phục vụ hàng tỷ người hâm mộ trên khắp thế giới.