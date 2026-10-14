Apple ra mắt loa HomePod Mini 2, giá chỉ 3,8 triệu đồng

Sau sự kiện ra mắt iPhone Duo (màn hình gập) và bộ đôi iPhone 18 Pro, Apple đã giới thiệu phiên bản Siri AI hoàn thiện và hoạt động hiệu quả; tính năng này dự kiến ​​sẽ có mặt trên nhiều thiết bị. Tuy nhiên, một trong những thiết bị gia đình thông minh được mong chờ nhất lại không được tích hợp sẵn trợ lý ảo này ngay khi ra mắt.

HomePod mini 2 sẽ chưa có Siri AI ngay khi mới lên kệ

HomePod mini 2 mang đến hai tính năng mới quan trọng cùng các tùy chọn màu sắc mới như hồng, xanh lá và xanh dương, bên cạnh hai màu đen và trắng truyền thống. Cải tiến đáng chú ý nhất chính là con chip S10, đã ra mắt lần đầu trên Apple Watch Series 10 vào năm 2024.

Apple ra mắt loa HomePod Mini 2 với nhiều màu khác nhau.

Nhờ con chip mới này, HomePod mini 2 sẽ hỗ trợ Siri AI, mang lại khả năng phản hồi thông minh hơn và tự nhiên hơn nhờ công nghệ trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên, các tính năng này sẽ chưa khả dụng ngay tại thời điểm ra mắt; Apple cho biết Siri AI sẽ được cập nhật thông qua một bản cập nhật phần mềm trong tương lai.

Hiện chưa rõ khi nào bản cập nhật này sẽ được phát hành, thiết bị sẽ cần kết nối với một chiếc iPhone hỗ trợ Apple Intelligence để hoạt động. Điều này đồng nghĩa với việc người dùng cần sở hữu các mẫu iPhone đời mới hơn iPhone 15 Pro. Đối với ngôn ngữ tiếng Anh, Siri AI sẽ hoạt động tại các thị trường: Mỹ, Anh, Canada, Úc, New Zealand, Nam Phi, Ấn Độ và Singapore.

Tất nhiên, giá bán của HomePod mini 2 cũng đã tăng lênSau khi Apple tăng giá mẫu HomePod mini đời đầu từ 99 USD lên 129 USD (khoảng 3,8 triệu đồng). Chương trình đặt trước cho mẫu loa mới đã bắt đầu và việc giao hàng sẽ diễn ra từ ngày 30/10.

HomePod mini 2 cũng được trang bị một số tính năng mới thú vị

Mặc dù Apple không đề cập đến việc nâng cấp chất lượng âm thanh nhưng chiếc loa này lại sở hữu nhiều tính năng mới hấp dẫn. Một trong số đó là tính năng "sound glow" (hiệu ứng ánh sáng theo âm thanh), giúp đồng bộ màu sắc của đèn LED trên đỉnh HomePod mini 2 với màu sắc trên ảnh bìa album của bài hát đang phát. Màu sắc này sẽ thay đổi theo nhạc và cũng hoạt động với các âm thanh nền thư giãn (ambient soundscapes) mà Apple cung cấp.

Người dùng cũng có thể sử dụng HomePod mini mới làm loa mặc định trên máy Mac, miễn là thiết bị của bạn hỗ trợ chuẩn Wi-Fi 6E trở lên. Sản phẩm còn có tính năng hỗ trợ âm thanh mới với cơ chế kết nối AirPlay duy trì liên tục, giúp tối ưu hóa quá trình truyền tải để mang lại âm thanh phản hồi nhanh và độ trễ thấp.

Người dùng có thể ghép nối tối đa bốn chiếc loa mini 2 với Apple TV 4K.

Cuối cùng, người dùng có thể ghép nối tối đa bốn chiếc loa mini 2 với Apple TV 4K mới để tạo thành hệ thống âm thanh vòm chuẩn rạp hát tại gia. Chủ nhân của chúng cũng có thể kết hợp một cặp HomePod mini 2 với một cặp HomePod thế hệ thứ hai. Các loa sẽ tự động hiệu chỉnh dựa trên vị trí đặt trong phòng và tinh chỉnh âm thanh sao cho phù hợp nhất với không gian đó.

Xét đến việc HomePod mini đời đầu đã ra mắt cách đây 5 năm, những nâng cấp này không quá bất ngờ nhưng vẫn rất đáng hoan nghênh. Tuy nhiên, mức giá 149 USD (khoảng 3,8 triệu đồng) sẽ khiến Apple gặp nhiều khó khăn khi cạnh tranh với các đối thủ như Google Home Speaker (99 USD), Amazon Echo Dot (80 USD) và thậm chí là Echo Dot Max (120 USD).

Liệu có đáng tiền?

HomePod mini đời đầu từng mang lại chất lượng âm thanh hàng đầu trong phân khúc, thiết kế dễ thương, trải nghiệm không quảng cáo và mức giá hợp lý. Với phiên bản mới các thông số kỹ thuật vẫn giữ nguyên. Theo các chuyên gia, sản phẩm này sẽ bán chạy nhưng sẽ không quá nổi bật.