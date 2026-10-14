Apple ra mắt màn hình thông minh HomeView, giá từ 7,7 triệu đồng

Apple HomeView đã chính thức được công bố. Đây là màn hình thông minh có giá 299 USD (khoảng 7,7 triệu đồng), được phát triển dựa trên nền tảng Siri AI mới và nhằm cạnh tranh trực tiếp với dòng sản phẩm Echo Show của Amazon. Thiết bị hoạt động phối hợp nhịp nhàng với iPhone 18 Pro Max hoặc bất kỳ mẫu iPhone nào tương thích.

Giá bán, thiết kế và ngày phát hành của HomeView

Màn hình thông minh Apple HomeView.

HomeView sẽ có hai phiên bản. Phiên bản để bàn sở hữu màn hình Liquid Retina 7 inch đặt trên phần đế loa hình vòm. Cơ chế nghiêng của màn hình hoạt động nhờ vào bản lề bằng thép không gỉ. Sản phẩm có các tùy chọn màu sắc gồm bạc (silver), ánh sao (starlight), hồng phấn (rose pink) và xám không gian (space gray).

Phiên bản gắn tường chỉ có hai tùy chọn màu là xám không gian và bạc. Chương trình đặt trước bắt đầu từ hôm nay và sản phẩm sẽ chính thức lên kệ vào ngày 13/11 tại Mỹ, Anh, Canada, Úc, Ấn Độ và New Zealand. Cả hai phiên bản đều có giá bán lẻ là 299 USD.

Màn hình hiển thị các ứng dụng.

Đáng tiếc là thiết bị sẽ không được phát hành tại EU do các hạn chế về khả năng hỗ trợ Siri AI ở khu vực này.

Siri AI mang lại trải nghiệm cá nhân hóa

HomeView có khả năng nhận diện khuôn mặt của tối đa sáu người. Khi một người đến gần thiết bị, màn hình chính sẽ hiển thị giao diện riêng với các ứng dụng và tiện ích (widget) tương ứng của người đó, đồng thời đảm bảo nội dung cá nhân được bảo mật, tránh bị người khác nhìn thấy. Mọi thành viên trong gia đình vẫn có thể cùng thưởng thức âm nhạc và xem các album ảnh chung.

Thiết bị tích hợp AI thông minh.

Thiết bị vận hành dựa trên Siri AI hoàn toàn mới với khả năng giao tiếp tự nhiên hơn. Lợi ích ở đây là khi iPhone hoặc iPad tương thích Apple Intelligence (đã được ghép đôi với thiết bị) của một người dùng cụ thể ở gần và vừa được mở khóa, Siri có thể lấy thông tin từ ứng dụng Tin nhắn (Messages) và Lịch (Calendar) để hiển thị trên HomeView.

Apple cho biết, dữ liệu từ camera và micrô được xử lý trong vùng "Secure Enclave" trên chip A18 – khu vực bảo mật mà ngay cả Apple cũng không thể truy cập. Tuy nhiên, ngay cả khi không có iPhone hoặc iPad hỗ trợ Apple Intelligence, người dùng vẫn có thể tiếp cận kho kiến ​​thức toàn cầu, trò chuyện tự nhiên và khám phá âm nhạc.

Trung tâm điều khiển cho Apple Music, FaceTime và ứng dụng Home

HomeView đóng vai trò là trung tâm điều khiển nhà thông minh với các tính năng sau:

- Nhà thông minh: người dùng có thể điều khiển đèn, khóa, bộ điều nhiệt và rèm cửa bằng thao tác chạm hoặc giọng nói. Với những ai có camera an ninh tại nhà, giao diện Home Camera có thể hiển thị luồng hình ảnh từ tối đa chín camera cùng lúc.

- Âm thanh: thiết bị sở hữu hai loa hỗ trợ Âm thanh không gian (Spatial Audio) cùng một loa trầm hướng xuống và hai màng cộng hưởng thụ động ở phần đế. Phiên bản gắn tường được trang bị hai củ loa tinh chỉnh riêng cho vị trí lắp đặt này.

- Giải trí: hỗ trợ phát Apple Music kèm lời bài hát, Apple Podcasts, Apple News, Apple TV và các ứng dụng bên thứ ba tương thích. Người dùng cũng có thể sử dụng tính năng Handoff từ iPhone và phát âm thanh đa phòng (multi-room audio) kết hợp với các loa HomePod.

- Kết nối: hỗ trợ FaceTime với tính năng Center Stage, gửi tin nhắn bằng giọng nói hoặc bàn phím và tính năng Intercom để liên lạc với các thiết bị HomeView, HomePod cũng như thiết bị cá nhân khác. Thiết bị cũng hỗ trợ Find My và Live Activities.

- Màn hình HomeView có khả năng tự động điều chỉnh độ sáng từ 500 nit xuống còn 0,3 nit nhờ công nghệ True Tone. Khi bạn ở xa, giao diện hiển thị ở dạng đơn giản hóa; khi bạn đến gần, giao diện sẽ chuyển sang chế độ chi tiết.

So sánh HomeView với Echo Show 11 và Nest Hub

HomeView cạnh tranh trực tiếp với Echo Show 8 và Echo Show 11 của Amazon – những sản phẩm ra mắt vào mùa thu năm ngoái, được trang bị chip AZ3 Pro, camera 13MP và hỗ trợ tính năng Alexa+. HomeView có giá cao hơn cả hai sản phẩm trên nhưng lại sở hữu màn hình nhỏ hơn.

Google vẫn chưa ra mắt mẫu Nest Hub mới nào kể từ thế hệ thứ hai mặc dù hãng đã mang tính năng Gemini for Home lên các dòng Nest Hub cũ hơn.

Xét đến điều này, những người đang sở hữu Echo Show không có lý do gì để chuyển sang dùng HomeView, trừ khi họ là hộ gia đình chủ yếu sử dụng iPhone. Tuy nhiên, Google đang chịu áp lực cạnh tranh vì dòng sản phẩm màn hình thông minh của họ hiện đã cũ nhất trong số các đối thủ.

Yêu cầu về iPhone và thời gian chờ đợi đối với HomeView

Việc thiết lập HomeView và sử dụng tính năng hỗ trợ nhiều người dùng sẽ cần đến iPhone hoặc iPad tương thích, chạy phiên bản iOS/iPadOS mới nhất. Loa HomeView cũng hoạt động kết hợp với Apple Home Collection vừa được công bố – một dòng sản phẩm bao gồm camera, bộ điều nhiệt và khóa thông minh do Apple hợp tác sản xuất cùng LG và Schneider Electric.

Apple Home Collection sẽ bắt đầu lên kệ từ tháng 12 với một số phụ kiện dự kiến ​​ra mắt vào đầu năm 2027.