Hình ảnh "gây sốt" MXH: U23 Việt Nam 10 người đứng hiên ngang, U23 Hàn Quốc 11 người nằm/ngồi mỏi mệt

Hình ảnh các cầu thủ U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc tạm nghỉ bên đường biên, chờ bước vào loạt sút luân lưu sau 120 phút nghẹt thở đang trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội. Khoảnh khắc ấy được một fanpage lớn chia sẻ với mô tả: “Có lẽ 11 người của Hàn Quốc còn đang cảm thấy mệt mỏi hơn so với 10 chiến binh của chúng ta”.

Trong bức ảnh, có thể thấy rõ một bên là U23 Việt Nam chỉ còn 10 người, vẫn đứng hiên ngang, ánh mắt hướng về phía trước. Bên kia, các cầu thủ U23 Hàn Quốc đủ 11 người nhưng nhiều người nằm ra sân, ngồi thụp xuống vì kiệt sức.

Khoảnh khắc đang "gây sốt" mạng xã hội.

Bức ảnh không chỉ ghi lại thời khắc trước loạt penalty, mà còn cho thấy tinh thần trận tranh hạng Ba U23 châu Á. U23 Việt Nam bước vào trận đấu với nhiều bất lợi, bị ép sân trong phần lớn thời gian. Hiệp hai chứng kiến những phút bù giờ căng như dây đàn, khi U23 Hàn Quốc gỡ hòa 2 - 2 đúng ở phút bù giờ thứ 7, đẩy trận đấu vào hiệp phụ.

Trong thế thiếu người, các học trò của HLV Kim Sang Sik vẫn kiên cường phòng ngự, kéo trận đấu tới loạt sút penalty cân não. Khi trọng tài thổi còi kết thúc 120 phút, các cầu thủ Việt Nam không đổ gục mà họ đứng vững hít thở sâu trước khi bước vào loạt sút. Trái ngược, nhiều cầu thủ Hàn Quốc tỏ ra xuống sức rõ rệt.

Một số bình luận của cộng đồng mạng.

Xem khoảnh khắc trên, Facebooker Nguyen Quang Tung bình luận: “11 ông Hàn Quốc đá không thắng nỗi 10 ông Việt Nam, mà 10 ông bên mình còn phải chấp vá. Đúng tinh thần Việt Nam!”. Hay như Facebook Xuân Thành viết: "Nói đây là trận chung kết chắc tôi cũng tin, U23 Việt Nam 10 người bị 11 người của U23 Hàn Quốc quần gần một tiếng đồng hồ mà vẫn đứng thẳng lưng, quá nể".

Dưới bài đăng, còn dễ nhận thấy nhièu bình luận thiên về cảm xúc như của Facebooker Mưa Thu: “Đau tim không thở được ở phút bù giờ cuối cùng của hiệp chính, xong lại đau tim tiếp 30 phút hiệp phụ, rồi lại đau tim đến 14 quả penalty. Nhưng cuối cùng cũng được thở phào. Tuyệt vời quá Việt Nam ơi!”.

Facebooker Đinh Thị Gấm thì thốt lên: “7 phút như 7 thế kỷ”. Khi loạt sút thứ 7 mới phân định thắng thua, cảm xúc vỡ òa, Facebooker Nguyễn Hồng Minh kể: “Đến quả thứ 7, tôi với bà giúp việc ngồi xem mà cầu nguyện: ‘Quả này ăn! Quả này ăn! Quả này ăn!…’. Hai chị em đồng thanh nhưng lại phải nói bé. Hài quá! Vui quá!”.

Hiện, bức ảnh U23 Việt Nam 10 người đứng hiên ngang, U23 Hàn Quốc 11 người nằm hoặc ngồi mỏi mệt vẫn đang được chia sẻ mạnh trên mạng xã hội, là một trong rất nhiều khoảnh khắc đáng nhớ của trận đấu. Nó trở thành biểu tượng cho tinh thần chiến đấu, cho niềm tự hào của người hâm mộ sau một đêm “đau tim” nhưng đầy cảm xúc.