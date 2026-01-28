Kính viễn vọng James Webb chụp được cận cảnh "con mắt của Chúa"

Một hình ảnh mới từ kính viễn vọng không gian James Webb đã "bóc tách" lớp vỏ bí ẩn của tinh vân Helix (còn gọi là tinh vân Ốc Nổi), mang đến cái nhìn chi tiết đến kinh ngạc về những "cột lửa" khí và bụi vũ trụ. Bức ảnh không chỉ là một kiệt tác nghệ thuật mà còn là lời tiên tri về số phận cuối cùng của chính ngôi sao chúng ta.

Được mệnh danh là "Con mắt của Chúa" hay "Con mắt của Sauron" nhờ hình dáng xuyên thấu đặc trưng, tinh vân Helix từ lâu đã là biểu tượng của bầu trời đêm. Tuy nhiên, hình ảnh mới nhất từ Webb đã đưa sự quan sát này lên một tầm cao mới.

Hình ảnh về tinh vân Helix qua hai lăng kính của VISTA và Webb.

Kính Webb đã nhìn sâu vào bóng tối của tinh vân, ghi lại khoảnh khắc một sao lùn trắng rực rỡ ở trung tâm đang trong giai đoạn hấp hối. Lõi tàn dư này giải phóng một trận thác vật chất khổng lồ, va đập mạnh vào lớp vỏ khí và bụi lạnh bao quanh, tạo nên cảnh tượng vừa hỗn loạn vừa tráng lệ.

Sử dụng máy ảnh cận hồng ngoại (NIRCam), Webb đã làm lộ rõ những chi tiết chưa từng thấy gồm các nút thắt giống sao chổi, những cơn gió sao rực cháy và đặc biệt là các cột mây trông như những ngọn lửa khổng lồ. Cấu trúc của tinh vân được ví như một "món lasagna vũ trụ" nhiều lớp. Bức xạ từ ngôi sao chết thắp sáng các lớp khí xung quanh, gồm:

- Lớp trong cùng: Khí ion hóa nóng rực nằm sát sao lùn trắng.

- Lớp giữa: Hydro phân tử mát hơn.

- Lớp ngoài: Các túi bụi bảo vệ nơi các phân tử phức tạp hình thành.

Chính sự va chạm giữa những cơn gió khí nóng (di chuyển nhanh) và các lớp vỏ bụi lạnh (di chuyển chậm) đã kiến tạo nên hình dáng độc đáo của "con mắt" này.

Điều khiến bức ảnh này trở nên đặc biệt quan trọng là ý nghĩa khoa học của nó. Theo NASA, đây chính là nguyên liệu thô để kiến tạo nên các thế hệ sao và hành tinh mới.

Bức ảnh cung cấp một cái nhìn thoáng qua về tương lai của Mặt Trời. Khi đi đến cuối vòng đời, ngôi sao của chúng ta cũng sẽ trải qua quá trình tương tự là giải phóng vật chất, tái chế chính mình và gieo mầm sự sống cho các hệ hành tinh mới trong vũ trụ bao la.

Webb cho thấy những cụm giống sao chổi, gió sao dữ dội và các lớp khí được giải phóng từ một ngôi sao đang chết tương tác với môi trường xung quanh.

Ngoài ra, trong hình ảnh của Webb, màu sắc không chỉ để trang trí mà còn đại diện cho nhiệt độ và hóa học:

- Màu xanh lam: Khu vực khí nóng nhất, chịu tác động của tia cực tím cường độ cao.

- Màu vàng: Vùng khí bắt đầu nguội đi, nơi các nguyên tử hydro liên kết.

- Màu đỏ: Rìa ngoài cùng lạnh nhất, nơi khí loãng chuyển hóa thành bụi.

Nằm cách Trái Đất chỉ 650 năm ánh sáng trong chòm sao Bảo Bình, tinh vân Helix vẫn đang là một trong những phòng thí nghiệm vũ trụ gần nhất và sống động nhất để nhân loại tìm hiểu về vòng đời của các vì sao.