Dân mạng bàn luận sôi nổi từ virus Nipah đến cỗ 200 mâm của gia đình Đình Bắc

Một bên là các thông tin liên quan đến virus Nipah, loại virus từng được ghi nhận tại một số quốc gia châu Á, bên còn lại là hình ảnh gia đình cầu thủ Đình Bắc tổ chức đãi cỗ 200 mâm tại quê nhà.

Từ nỗi lo virus Nipah…

Trong vài ngày qua, từ khóa “virus Nipah” xuất hiện với tần suất tăng không chỉ trên Google Trend mà còn tại các diễn đàn, hội nhóm và nền tảng mạng xã hội. Nhiều người chia sẻ lại thông tin tổng hợp từ các nguồn quốc tế, tập trung vào mức độ nguy hiểm, khả năng lây truyền và tỷ lệ tử vong từng được ghi nhận trong các đợt bùng phát trước đây.

Sự quan tâm mạnh mẽ của cộng đồng Việt Nam đối với virus Nipah.

Không ít bình luận đặt câu hỏi về nguy cơ virus Nipah xâm nhập vào Việt Nam và đường lây của virus, cho thấy tâm lý thận trọng của người dùng Internet trước các vấn đề liên quan đến sức khỏe cộng đồng. Nhiều ý kiến cho rằng sự quan tâm đến virus Nipah không quá bất ngờ sau đại dịch Covid-19 gần đây, cơ bản phản ánh xu hướng phản ứng nhanh hơn mỗi khi xuất hiện thông tin về dịch bệnh.

Ở chiều ngược lại, cũng có quan điểm cho rằng các ca bệnh Nipah từng được ghi nhận chủ yếu mang tính cục bộ và chưa có dấu hiệu lan rộng, vì vậy người dân cần tiếp nhận thông tin một cách chọn lọc, tránh tạo tâm lý lo ngại quá mức.

… đến “đại tiệc” tại gia đình Đình Bắc

Song song với chủ đề y tế, hình ảnh gia đình cầu thủ Đình Bắc tổ chức đãi cỗ 200 mâm tại quê nhà cũng trở thành đề tài được bàn luận rộng rãi. Các video, hình ảnh ghi lại không khí đông đủ, nhộn nhịp của buổi tiệc được chia sẻ nhanh chóng, thu hút hàng nghìn lượt tương tác.

Hình ảnh tại bữa tiệc chiêu đãi "200 mâm" của gia đình Đình Bắc được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự thích thú trước khung cảnh mang đậm nét sinh hoạt làng quê, cho rằng việc đãi cỗ lớn thể hiện sự gắn kết cộng đồng và truyền thống hiếu khách. Một số bình luận đánh giá cao sự giản dị, gần gũi của gia đình cầu thủ dù nhân vật chính là người nổi tiếng.

Việc hai chủ đề được quan tâm cùng lúc phản ánh rõ thực tế đời sống trên không gian mạng: vừa theo dõi các thông tin có tính cảnh báo, vừa quan tâm đến những câu chuyện đời thường, mang màu sắc văn hóa – xã hội. Cộng đồng mạng ngày càng phản ứng nhanh trước thông tin mới, nhưng cũng không tách rời những câu chuyện đời sống gần gũi.