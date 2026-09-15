Chuyên gia chỉ ra vị trí ngồi an toàn hơn cả trên máy bay

Di chuyển bằng đường hàng không là một trong những phương thức an toàn nhất thế giới, với tỷ lệ tử vong trong các chuyến bay thương mại tại Mỹ chỉ là 1 trên 13,7 triệu lượt bay và khoảng 94% các vụ tai nạn máy bay có tỷ lệ sống sót 100%.

Dù chưa có nghiên cứu khoa học khẳng định vị trí an toàn tuyệt đối, các chuyên gia hàng không cho biết dựa trên cấu trúc phi cơ và động lực học va chạm, hành khách hoàn toàn có thể chọn được những vị trí gia tăng khả năng bảo vệ bản thân.

Có những vị trí ngồi trên máy bay có tỷ lệ sống sót cao hơn khi có tai nạn.

Trong các sự cố va chạm góc thấp hoặc trượt khỏi đường băng lúc hạ cánh, máy bay thường có xu hướng gãy đôi và phần lớn động năng sẽ dồn mạnh về phía trước mũi. Phân tích dữ liệu từ Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) của tạp chí Time cũng xác nhận rằng một phần ba khu vực phía sau đuôi máy bay ghi nhận tỷ lệ tử vong thấp nhất trong các vụ tai nạn.

Bên cạnh phần đuôi, các hàng ghế nằm gần cánh máy bay cũng mang lại sự an toàn tốt nhờ khung thân được gia cố chịu lực chắc chắn và tiếp cận rất nhanh với cửa thoát hiểm khẩn cấp. Dẫu vậy, khu vực này lại tiềm ẩn rủi ro từ các khoang chứa nhiên liệu bên dưới, đòi hỏi hành khách phải khẩn trương sơ tán trong vòng 90 giây, tuyệt đối không hoảng loạn, không mang theo hành lý hay dừng lại quay phim làm chậm tiến trình thoát nạn.

Khu vực đuôi máy bay ghi nhận tỷ lệ tử vong thấp hơn.

Để bảo vệ tối đa tính mạng, việc lắng nghe hướng dẫn của phi hành đoàn và thắt dây an toàn đúng cách là yếu tố quan trọng nhất. Các chuyên gia cũng khuyến cáo hành khách nên chủ động quan sát không gian xung quanh ngay khi ổn định chỗ ngồi, đồng thời đếm số hàng ghế từ vị trí của mình đến cửa thoát hiểm gần nhất phòng trường hợp khói dày đặc che khuất tầm nhìn.

Dù cơ hội sống sót phụ thuộc lớn vào tính chất cụ thể của từng vụ tai nạn, việc hiểu rõ cấu trúc máy bay và giữ tâm lý chủ động sẽ giúp hành khách an toàn hơn. Sự bình tĩnh cùng ý thức tuân thủ nghiêm ngặt quy trình thoát hiểm chính là chìa khóa then chốt để bảo toàn tính mạng khi máy bay không may gặp sự cố.