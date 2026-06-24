Mã độc ngụy trang bản cập nhật Windows đang càn quét WhatsApp

Các nhà nghiên cứu thuộc Nhóm Nghiên cứu và Phân tích Toàn cầu (GReAT) của Kaspersky vừa phát đi cảnh báo về một chiến dịch tấn công mạng nguy hiểm nhắm thẳng vào người dùng ứng dụng WhatsApp Desktop và WhatsApp Web.

Điểm đáng chú ý của chiến dịch này là tin tặc sử dụng chính các tài khoản WhatsApp đã bị hack từ trước để tiếp tục gửi các tệp đính kèm chứa mã độc đến danh sách bạn bè, đồng nghiệp của nạn nhân nhằm triệt để lợi dụng yếu tố lòng tin. Chiến dịch này hiện đang lan rộng tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, Malaysia, Singapore, Brazil, Đài Loan và một số khu vực thuộc châu Âu.

Hình minh họa.

Kẻ xấu biến WhatsApp thành công cụ theo dõi và điều khiển máy tính từ xa

Để dẫn dụ người dùng sập bẫy, tội phạm mạng đã áp dụng phương thức lừa đảo bằng kỹ nghệ xã hội bằng cách đổi tên các tệp độc hại thành các tiêu đề tài liệu văn phòng quen thuộc như hóa đơn thanh toán, sao kê tài khoản ngân hàng, thông báo công nợ hoặc chứng từ kế toán.

Các tên tệp này thậm chí còn được dịch sang nhiều ngôn ngữ bản địa gồm tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Mã Lai để tối ưu khả năng đánh lừa nạn nhân ở từng khu vực địa lý.

Qua phân tích kỹ thuật, các tệp độc hại này thực chất là các tập lệnh VBScript (định dạng đuôi .vbs hoặc .vbe). Để qua mặt các bộ quét bảo mật thông thường, tin tặc đã nhồi nhét một lượng lớn dữ liệu giả lập và các đoạn chú thích ẩn bên trong mã nguồn nhằm ngụy trang tệp này thành một thành phần cập nhật hệ thống hợp pháp của Microsoft Windows Update.

Khi người dùng mất cảnh giác và bấm mở tệp, máy tính sẽ ngay lập tức kích hoạt một chuỗi lây nhiễm tự động được lập trình sẵn theo nhiều giai đoạn. Ban đầu, tập lệnh độc hại tự tạo ra một thư mục làm việc ẩn tại đường dẫn hệ thống C:UsersPublicDocuments. Tiếp đó, thông qua công cụ Windows Script Host có sẵn của hệ điều hành, nó liên tục kết nối ra hạ tầng máy chủ của tin tặc để tải về các tập lệnh bổ sung và một tệp nén cài đặt. Inside tệp nén này chứa phần mềm giám sát và quản lý từ xa (Remote Monitoring and Management - RMM).

Khi phần mềm này cài đặt hoàn tất, kẻ tấn công sẽ có toàn quyền truy cập, theo dõi và điều khiển toàn bộ hệ thống máy tính của nạn nhân từ xa mà không để lại dấu vết rõ ràng nào.

Những tin nhắn lừa đảo qua WhatsApp.

Để bảo vệ an toàn dữ liệu, người dùng được khuyến cáo cần đặc biệt thận trọng với mọi tệp tin nhận qua WhatsApp kể cả từ người quen; tuyệt đối không mở các định dạng tệp có nguy cơ thực thi lệnh cao như .vbs, .vbe, .exe, .bat, .cmd, .js hay .ps1 và nên chủ động trang bị các giải pháp bảo mật như ứng dụng Kaspersky premium để ngăn chặn sớm chuỗi lây nhiễm.