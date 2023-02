CEO Bkav Nguyễn Tử Quảng: "Một người Việt quyết định sự thành công của ChatGPT"

Ông Nguyễn Tử Quảng - CEO của Bkav vừa có bài đăng trên trang Facebook cá nhân, nói về một "phát hiện bất ngờ". Theo đó, ông Quảng cho rằng, ông phát hiện ra một người Việt Nam có vai trò quyết định với sự thành công của ChatGPT - chatbot đang tạo nên cơn "sốt" trên toàn cầu trong thời gian gần đây.

Ảnh chụp màn hình bài đăng của ông Nguyễn Tử Quảng thu hút hàng ngàn lượt tương tác.

"Với nguyên tắc Không ra bản chất - Không tận gốc vấn đề - và Không quyết liệt - Kết quả sẽ làng nhàng, sau vài buổi báo cáo kỹ thuật của cộng sự, ngày Chủ nhật, tôi tập trung 24 giờ liên tục, quyết liệt nghiên cứu cho ra bản chất đơn giản nhất của anh bạn ChatGPT đang nổi sóng khắp thế giới", ông Quảng mở đầu bài viết.

Theo ông, sau khi đã khám phá được bản chất sâu xa nhất của ChatGPT (ông Quảng cho biết sẽ chia sẻ thêm trong các bài đăng sau - PV), xâu chuỗi mọi vấn đề, ông phát hiện điều bất ngờ và cực kỳ thú vị: Người Việt Nam có vai trò quyết định với thành công của ChatGPT.

Cụ thể, theo ông Quảng, ChatGPT do công ty OpenAI phát triển dựa trên thuật toán có tên là Transformers (AI model), do đội Google Brain phát triển vào năm 2017. Đây cũng là công nghệ lõi giúp Google Dịch có chất lượng cao như hiện nay.

"Năm 2011 Google Brain được đồng sáng lập bởi 4 người, trong đó có bạn Lê Viết Quốc người Thừa Thiên - Huế, Việt Nam. Năm 2014, Lê Viết Quốc phát triển thành công thuật toán xử lý ngôn ngữ tự nhiên có tên là seq2seq. Điều thú vị, nhờ thuật toán này của Quốc, Google phát triển một phiên bản nâng cấp với tên gọi Transformers nói trên", ông Quảng chia sẻ phát hiện của mình.

"Như vậy, Lê Viết Quốc có vai trò quyết định với thành công của thế giới về xử lý ngôn ngữ tự nhiên nói chung và ChatGPT nói riêng", CEO Bkav nhận định.

ChatGPT trả lời một yêu cầu từ người dùng.

ChatGPT là AI chatbot do OpenAI phát triển, đang "nổi đình nổi đám" trong giới công nghệ toàn cầu. AI này được đánh giá là đưa ra những câu trả lời rất giống người, thông minh, thú vị nhưng hệ lụy là còn đó nhiều thông tin sai lệch, thậm chí "lươn lẹo" chỉ để thỏa lòng người dùng.

Hiện, các dịch vụ của OpenAI chưa khả dụng tại Việt Nam, đồng nghĩa ChatGPT cũng không thể sử dụng tại Việt Nam một cách chính thức. Khi truy cập vào dịch vụ ChatGPT tại địa chỉ https://chat.openai.com, người dùng Internet Việt Nam có thể nhấn Sign Up để đăng ký tài khoản bằng email nhưng khi đăng nhập sẽ nhận phải thông báo "OpenAI's services are not available in your country".

Để đăng ký tài khoản ChatGPT tại Việt Nam, người dùng phải đáp ứng được hai điều kiện quan trọng, đó là: Chuyển địa chỉ IP hiện tại sang một quốc gia khác khả dụng với ChatGPT (chẳng hạn dùng phần mềm VPN chuyển IP sang Mỹ), và phải có số điện thoại tại quốc gia khả dụng với ChatGPT để xác thực tài khoản.

