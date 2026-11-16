Vì sao chim đậu trên dây điện cao thế không bị giật?

Một con chim đậu trên dây dẫn mang điện áp khoảng 35.000 volt vẫn an toàn. Điện áp cao tự nó không gây hại cho chim, vì dòng điện chỉ chảy khi có chênh lệch điện thế giữa hai điểm.

Những chú chim vẫn vô tư đậu trên dây điện cao thế.

Chim chỉ đậu vào một dây, nên hai chân cùng điện thế, từ đó không có chênh lệch điện thế trên cơ thể và không có mạch kín. Dòng điện còn ưu tiên đường ít điện trở. Theo giải đáp của nhóm Physics Van (Đại học Illinois), điện trở của dây dẫn thấp hơn thân chim rất nhiều nên hầu như không có dòng điện rẽ qua chim. Lớp cách điện cũng không phải nguyên nhân: dây điện trên không là dây trần vì lớp cách điện sẽ quá nóng khi tải điện, còn sứ cách điện ở cột chỉ giữ dây tách khỏi mặt đất.

Nguy hiểm xuất hiện khi chim chạm vào hai vật có điện thế khác nhau, như hai dây pha, hoặc một bộ phận mang điện và một bộ phận nối đất. Khi đó dòng điện đi qua cơ thể chim. Chim lớn như diều hâu hay đại bàng có thể đứng chân trên hai dây, còn đầu cánh có thể quệt vào hai pha khi cất cánh. Cành cây hoặc lông chim làm chập hai pha cũng có thể gây tử vong.

Các cột điện phân phối đời cũ có khoảng cách hẹp giữa những bộ phận mang điện, thường không được bọc cách điện. Chim cũng có nguy cơ khi hạ cánh hoặc cất cánh trên cột. Vật liệu làm tổ có thể tạo kết nối điện hoặc bắt lửa, gây hại cho cả chim và cột.

Các công ty điện lực tăng khoảng cách giữa các dây để giảm khả năng chim chạm hai dây. Cơ quan Cá và Động vật hoang dã Mỹ khuyến nghị thiết kế cột an toàn cho chim, với khoảng cách đủ giữa các pha, phần mang điện được che phủ và đường dây chôn ngầm. Nước Mỹ có khoảng 7,1 triệu dặm đường dây trên không, và hạ tầng này giết hàng triệu con chim mỗi năm, tính cả các vụ va chạm.