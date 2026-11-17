Một đoạn clip dài hơn 2 phút với thông điệp khuyên người dân không ăn cua biển, trong đó ví việc luộc cua là cảnh tượng "đại địa ngục", đang gây tranh luận trên mạng xã hội. Không chỉ thu hút hàng nghìn lượt tương tác, nội dung này còn khiến nhiều người lo ngại về tác động đối với ngành hàng cua biển Cà Mau. Ngày 16/11, UBND tỉnh Cà Mau đã yêu cầu các sở, ngành và công an vào cuộc kiểm tra, xác minh.

Clip "luộc cua là đại địa ngục" đang lan truyền trên mạng xã hội.

Đoạn video xuất phát từ tài khoản Facebook V.A, đăng kèm nội dung "đừng ăn cua". Hình ảnh trong clip ghi lại cảnh một nhóm người ngồi trên thuyền, chuẩn bị thả cua biển xuống sông để phóng sinh. Tuy nhiên, phần lời bình mới là yếu tố khiến video thu hút sự chú ý.

Người đăng tải cho rằng, việc luộc cua để ăn là cảnh tượng "đại địa ngục", đồng thời cảnh báo con người có thể tạo nghiệp chướng nặng nề. Đáng chú ý, clip còn đưa ra quan điểm: Con người và loài cua có thể từng là cha mẹ, anh em của nhau qua nhiều kiếp. Do thay đổi hình dạng khi tái sinh, chúng không còn nhận ra nhau và tiếp tục gây tổn hại cho nhau.

Những phát ngôn này nhanh chóng được chia sẻ lại trên nhiều nền tảng, kéo theo hàng loạt bình luận trái chiều. Một bộ phận người dùng đồng tình với hoạt động phóng sinh, cho rằng việc bảo vệ động vật và nguồn lợi thủy sản là cần thiết. Một số ý kiến khác lại cho rằng quan niệm tín ngưỡng cá nhân không nên được diễn giải thành lời khuyên mang tính áp đặt đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm.

Cà Mau yêu cầu kiểm tra, rà soát nội dung clip

Trước sức lan tỏa của video, ngày 16/11, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát nội dung được đăng tải trên mạng xã hội Facebook.

Theo văn bản của UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị liên quan xác minh, đánh giá nội dung clip để xử lý theo thẩm quyền và đúng quy định. Các đơn vị phải báo cáo kết quả về UBND tỉnh trong ngày 17/11. Nếu vụ việc vượt thẩm quyền, cơ quan chức năng cần đề xuất phương án xử lý theo quy định.

Cùng ngày, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau cho rằng, những phát ngôn trong clip về việc luộc cua là cảnh tượng "đại địa ngục", hay "con người và cua có thể từng là cha mẹ, anh em của nhau từ kiếp trước" không đúng với giáo lý nhà Phật. Cơ quan này cũng nhận định nội dung trên ảnh hưởng trực tiếp đến chủ trương phát triển ngành hàng cua chủ lực của địa phương và cần được xử lý nghiêm theo quy định.

Tính đến tối 16/1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cà Mau đã phối hợp với Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường và Sở Dân tộc và Tôn giáo để xác minh. Tuy nhiên, cơ quan chức năng chưa xác định được chủ tài khoản đăng tải video. Tài khoản Facebook V.A cũng đã gỡ clip khỏi trang cá nhân sau khi nội dung gây tranh cãi.

Tranh luận vì cua biển là ngành hàng chủ lực của Cà Mau

Vụ việc nhận được sự quan tâm lớn một phần bởi cua biển có vai trò quan trọng đối với kinh tế địa phương. Cà Mau từ lâu được xem là thủ phủ cua biển của Việt Nam, với ngành hàng tạo sinh kế cho hàng chục nghìn hộ dân, từ nuôi trồng, thu mua đến chế biến và xuất khẩu.

Theo các thông tin được báo chí dẫn lại, ngành hàng cua mang về nguồn thu khoảng 10.000 tỷ đồng mỗi năm cho địa phương. Đây không đơn thuần là một món ăn phổ biến mà còn là sinh kế gắn với hoạt động sản xuất của nhiều cộng đồng dân cư ven biển.

Trên mạng xã hội, một số ý kiến cho rằng việc phóng sinh là lựa chọn xuất phát từ niềm tin và mong muốn bảo vệ sự sống, nhưng không nên biến quan điểm cá nhân thành thông điệp quy kết đối với người nuôi, kinh doanh hoặc sử dụng cua làm thực phẩm.

Trong khi đó, cũng có người ủng hộ việc thả động vật về môi trường tự nhiên với mục đích bảo vệ nguồn lợi thủy sản, nhưng cho rằng hoạt động này cần được thực hiện phù hợp, tránh gây tác động tiêu cực đến hệ sinh thái.