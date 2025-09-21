Casio ra mắt sản phẩm AI độc lạ, giá 11,3 triệu đồng

Sản phẩm sẽ chính thức được bán ra từ ngày 1/10 với giá 429 USD (11,3 triệu đồng), có thể đặt hàng qua trang web của Casio tại Mỹ và Anh.

Moflin được trang bị trí tuệ nhân tạo (AI), cho phép nó phát triển tính cách riêng biệt thông qua hơn 4 triệu cấu hình cảm xúc. Khi tương tác, Moflin có thể phát ra những âm thanh từ tiếng kêu nhỏ đến những âm thanh biểu cảm hơn. Sản phẩm đi kèm với một chiếc giường sạc và ứng dụng MofLife giúp người dùng theo dõi trạng thái cảm xúc của thú cưng AI này.

Casio cho biết Moflin là một giải pháp sáng tạo cho tình trạng thiếu hụt thiết bị trí tuệ cảm xúc trong ngành chăm sóc sức khỏe tinh thần. Moflin được thiết kế để mang lại sự thoải mái về mặt cảm xúc cho người dùng, đồng thời tạo ra một mối liên kết cảm xúc độc đáo.

Khác với các thú cưng AI khác, Moflin có khả năng nhận diện giọng nói, phản ứng khi được chạm vào và thích nghi với từng cá nhân trong gia đình theo thời gian. Mỗi Moflin sẽ phát triển tính cách riêng biệt dựa trên các tương tác trong suốt 50 ngày.

Nếu đang tìm kiếm một người bạn đồng hành mà không phải lo lắng về việc dọn dẹp hay cho ăn như với thú cưng truyền thống, Moflin có thể là lựa chọn lý tưởng. Tuy nhiên, hiện tại tuổi thọ của Moflin vẫn chưa được xác định.

Được biết, Moflin trước đó đã được ra mắt tại Nhật Bản và nhận thành công lớn. Sau khi lên kệ tại Mỹ và Anh, Casio cũng có ý định mở rộng Moflin đến các thị trường khác trên toàn thế giới. Người dùng chỉ cần lưu ý đảm bảo Moflin được sạc đầy, với thời gian sử dụng pin lên đến 5 giờ. Vẫn chưa rõ Moflin có khả năng chuyển giao tính cách như thế nào.