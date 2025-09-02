Ống nghe tích hợp AI phát hiện 3 bệnh tim hiểm nghèo trong 15 giây

Một thiết bị y tế đột phá, nhỏ gọn như một cục sạc dự phòng, đang hứa hẹn thay đổi hoàn toàn cách chúng ta chẩn đoán bệnh tim. Với khả năng tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), chiếc ống nghe thông minh này có thể phát hiện ba bệnh lý tim mạch nghiêm trọng chỉ trong 15 giây, mở ra một tương lai đầy hy vọng cho việc chẩn đoán sớm và cứu sống hàng triệu người.

Thiết bị y tế ống nghe AI mang lại hiệu quả chẩn đoán cao gấp 3,5 lần.

Lấy cảm hứng từ khả năng theo dõi sức khỏe của Apple Watch, các nhà khoa học tại Anh đã phát triển một ống nghe AI thế hệ mới. Thiết bị này hiện đang được triển khai trong một nghiên cứu quy mô toàn quốc tại Anh mang tên TRICORDER, và những kết quả ban đầu của nó thực sự đáng kinh ngạc.

Chiếc ống nghe của công ty Eko Health (Mỹ) kết hợp cảm biến điện tâm đồ (ECG) và một dãy micro siêu nhạy. Khi bác sĩ đặt lên ngực bệnh nhân, nó sẽ đồng thời ghi lại cả tín hiệu điện và âm thanh của tim. Dữ liệu này ngay lập tức được gửi đến một ứng dụng điện thoại, nơi các thuật toán AI phân tích và đưa ra chẩn đoán về ba bệnh lý nguy hiểm: Suy tim, rung tâm nhĩ và bệnh van tim chỉ trong vòng 15 giây.

Thiết bị này đã được cấp phép là thiết bị y tế Loại IIa, đủ tiêu chuẩn để sử dụng rộng rãi trong các cơ sở y tế mà không cần thủ tục phức tạp.

Trong nghiên cứu trên 200 phòng khám với hơn 1,5 triệu bệnh nhân, kết quả đã cho thấy hiệu quả vượt trội. Theo Quỹ Tim mạch Anh, một trong những đơn vị tài trợ nghiên cứu, việc sử dụng ống nghe AI giúp:

- Tăng khả năng chẩn đoán rung tâm nhĩ lên 3,5 lần.

- Tăng khả năng chẩn đoán bệnh van tim lên gần 2 lần.

Đây là những con số mang tính cách mạng, đặc biệt khi có tới 70% trường hợp suy tim hiện nay chỉ được phát hiện khi bệnh nhân đã phải nhập viện cấp cứu.

Ảnh minh họa.

Mục tiêu chính của công nghệ này là phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm, giúp bệnh nhân được điều trị kịp thời và hiệu quả hơn. Không chỉ cứu sống con người, ống nghe AI còn mang lại lợi ích kinh tế khổng lồ. Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) ước tính công cụ này có thể tiết kiệm 2.400 bảng Anh (khoảng 85,5 triệu đồng) cho mỗi bệnh nhân nhờ việc giảm thiểu các ca nhập viện cấp cứu đột xuất. Với quy mô hàng triệu bệnh nhân, con số tiết kiệm cho chính phủ có thể lên tới hàng trăm triệu bảng.

Đây không chỉ là một thiết bị, mà là một bước nhảy vọt trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe ban đầu, hứa hẹn một tương lai nơi các căn bệnh tim nguy hiểm có thể được phát hiện và kiểm soát từ sớm.