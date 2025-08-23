"Gọn lỏn" trong bàn tay, chiếc máy tính này chạy được AI không cần Internet

Máy tính nhỏ gọn ngày càng được người dùng quan tâm nhờ tính gọn nhẹ, tiết kiệm không gian mà vẫn đáp ứng đủ nhu cầu làm việc, giải trí lẫn học tập. Cubi NUC AI 1UMG với vi xử lý Intel Core Ultra 7 155H được MSI ra mắt gần đây là một điển hình, đặc biệt thiết bị này có khả năng xử lý AI ngay trong phần cứng mà không cần phụ thuộc vào Internet.

MSI Cubi NUC AI 1UMG là một thiết bị nhỏ gọn chuẩn mini PC.

Thiết kế

Về thiết kế, Cubi NUC AI 1UMG giữ phong cách tối giản, nhỏ gọn và chắc chắn. Kích thước dài, rộng chưa bằng gang tay và chỉ dày bằng một cuốn sách dày (119,6 x 115,2 x 37,5mm), trọng lượng khá nhẹ (550g), dễ đặt trên bàn làm việc hoặc gắn sau màn hình nhờ thiết kế khung treo VESA. Các cổng kết nối được bố trí đầy đủ, từ USB-A và USB-C tốc độ 10Gbps cho tới HDMI hỗ trợ xuất hình ảnh ra tối đa 4 màn hình, thậm chí có đường kết nối riêng cho nút nguồn rời.

Đặc biệt, Wi-Fi 7 hứa hẹn cung cấp tốc độ nhanh và tăng băng thông cho mạng không dây, song giới hạn băng tần hiện nay khiến người dùng chỉ tạm có thể sử dụng chuẩn Wi-Fi 6. Ngoài ra, cổng Thunderbolt 4 cho phép truyền dữ liệu lên đến 40Gbps và hai cổng mạng LAN 2.5G cũng là yếu tố giá trị cho môi trường làm việc cục bộ lẫn trực tuyến.

Cũng liên quan tới thiết kế, hệ thống quạt tản nhiệt hoạt động êm ngay cả khi CPU tải nặng, nhưng nhiệt độ tỏa ra khá cao. Minh chứng là phần mềm kiểm soát hệ thống MSI Center hiển thị nhiệt độ 78 độ C khi CPU chạy ở xung nhịp 3.591MHz và quạt CPU đang phát huy 60% khả năng làm mát, thậm chí một số tình huống có thể vượt 80 độ C.

Các cổng kết nối đa dạng ở mặt sau.

Hệ thống lưới tản nhiệt ở mặt đáy.

Thiết kế khung treo VESA tương thích với Cubi NUC AI 1UMG.

Hiệu năng

Trong bài kiểm thử 3DMark với Steel Nomad Light (DX12) và Fire Strike, máy tương ứng đạt 1.803 điểm và 4.225 điểm. Các con số này không quá cao nhưng là ổn định đối với một mini PC không có GPU rời, cho thấy máy đủ để chạy các tác vụ đồ họa cơ bản (chỉnh sửa ảnh, dựng video ngắn) và chơi một số tựa game ở độ phân giải Full HD đổ lại mà không bị "nghẽn cổ chai".

Khi chuyển sang Cinebench 2024 để chấm điểm CPU, đơn nhân đạt 101 và đa nhân đạt 601. Đây là mức hiệu năng vừa đủ cho các công việc thường ngày như làm văn phòng, duyệt web, họp trực tuyến hoặc làm việc trên nhiều ứng dụng cùng lúc. Điểm đa nhân đặc biệt cho thấy khả năng duy trì hiệu suất ổn định trong xử lý khối lượng công việc song song, chẳng hạn nén dữ liệu, xuất file media và lập trình với môi trường giả lập.

Thông số cấu hình hệ thống.

Một vài thông số hoạt động do MSI Center ghi nhận.

Đặc biệt, với NPU và GPU tích hợp trong Intel Core Ultra 7 155H, các ứng dụng AI có thể chạy trực tiếp trên máy mà không cần kết nối Internet. Thử nghiệm với công cụ tạo hình ảnh từ văn bản bằng AI Playground, tốc độ phản hồi chỉ vài chục giây. Dù tốc độ và độ chính xác chưa thể sánh bằng những mô hình AI lớn chạy trên máy chủ, nhưng với các tác vụ cơ bản thì máy thể hiện khá tròn vai.

Ngược lại, khi chỉnh sửa ảnh bằng AI cục bộ với tính năng AI Masking trong Photoshop, mini PC này cho kết quả gần như tức thì, trong khi nếu thực hiện trên nền tảng đám mây thì thường phải mất thời gian tải lên và xử lý. Với người dùng làm sáng tạo nội dung hoặc cần xử lý nhanh hình ảnh, đây là ưu thế. Tuy nhiên, với các tác vụ AI nặng như huấn luyện mô hình lớn hoặc dựng video AI ở độ phân giải cao, máy sẽ hơi "đuối".

Về khả năng lưu trữ và bộ nhớ, Cubi NUC AI 1UMG được trang bị sẵn RAM DDR5 dung lượng 16GB (hỗ trợ tối đa 64GB), SSD NVMe 1TB. Thực tế sử dụng cho thấy tốc độ khởi động Windows chỉ mất hơn chục giây, mở ứng dụng văn phòng hay phần mềm thiết kế không thấy sự chậm trễ. Việc chuyển đổi giữa nhiều tab trình duyệt hoặc ứng dụng đang chạy không xảy ra hiện tượng giật lag.

Nhìn chung, MSI Cubi NUC AI 1UMG với Intel Core Ultra 7 155H mang đến một lựa chọn cân bằng giữa gọn nhẹ và hiệu năng. Máy xử lý tốt các tác vụ văn phòng, giải trí, làm việc đa nhiệm và đặc biệt là có thể khai thác AI offline ở mức độ cơ bản. Tuy chưa đủ mạnh cho game nặng hay những dự án AI quy mô lớn, nhưng trong phạm vi mini PC ở phân khúc giá 14 - 15 triệu đồng, những gì sản phẩm này thể hiện đủ để đáp ứng hầu hết nhu cầu hàng ngày.