Google tung vũ khí AI mới cho Android giúp ảnh xấu cũng hóa lung linh

Help me edit là tính năng cho phép người dùng mô tả các chỉnh sửa mong muốn cho bức ảnh của họ, từ việc tập trung vào chủ thể đến việc xóa nền. Người dùng có thể yêu cầu các chỉnh sửa với các lệnh dạng như “xóa ánh sáng chói, làm sáng ảnh và thêm mây vào bầu trời”, sau đó Google sẽ thực hiện theo yêu cầu.

Tính năng này được đánh giá cao vì tính dễ sử dụng và khả năng mang lại kết quả nhanh chóng, giúp người dùng tiết kiệm thời gian so với việc tìm kiếm và điều chỉnh các công cụ chỉnh sửa truyền thống.

Để sử dụng tính năng Help me edit, người dùng chỉ cần mở ứng dụng Google Photos, chọn ảnh và nhấn vào mục Edit > Tools, sau đó nhấp vào Help me edit và được nhắc mô tả các chỉnh sửa mong muốn. Một bảng nhỏ sẽ hiển thị tiến độ thực hiện yêu cầu.

Google dự kiến sẽ triển khai tính năng này cho tất cả các điện thoại Android đủ điều kiện từ hôm nay. Tuy nhiên, một số thiết bị như Pixel 6 Pro vẫn chưa có tính năng này.

Điểm nổi bật của Help me edit là khả năng giao tiếp tự nhiên. Người dùng có thể mô tả các thay đổi một cách thoải mái, từ yêu cầu cụ thể như như “xóa xe khỏi nền” cho đến những yêu cầu chung chung như “làm cho ảnh đẹp hơn”. Tính năng này sử dụng công nghệ AI Gemini của Google, cho phép thực hiện các yêu cầu một cách chính xác.

Sự khác biệt giữa Help me edit và công cụ Reimagine là ở chỗ Help me edit cho phép người dùng yêu cầu AI thực hiện các thay đổi, trong khi Reimagine là một trong những công cụ hỗ trợ thực hiện các yêu cầu đó.

Khi thử nghiệm tính năng này, người dùng có thể thêm các phụ kiện như mũ bóng chày hay kính râm vào ảnh của thú cưng, và kết quả thường rất ấn tượng. Đặc biệt, người dùng không chỉ có thể nhập yêu cầu mà còn có thể nói ra chúng, tạo ra trải nghiệm tương tác thú vị.

Việc Google mở rộng tính năng này từ dòng Pixel 10 sang các thiết bị Android cũ hơn cho thấy chiến lược của công ty trong việc mang lại giá trị cho người dùng, mặc dù điều này có thể ảnh hưởng đến doanh số của các mẫu điện thoại mới.