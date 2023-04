Cách khắc phục eSIM của Mobi, Vina, Viettel bị lỗi "không có dịch vụ"

eSIM là gì? eSIM là một loại SIM điện tử có thể thay thế cho các loại SIM vật lý bằng nhựa thông thường trên thị trường. Hiện nay, eSIM còn có các chức năng thay thế SIM thông thường nhưng có kích thước nhỏ hơn (dài khoảng 6mm, rộng 5mm, độ dày 0,67mm). Loại SIM điện tử này được hàn trực tiếp vào bảng mạch của thiết bị khi sản xuất, và khác so với thiết kế có thể tháo lắp SIM thông qua khe nhỏ trên những mẫu điện thoại truyền thống. Chính vì vậy mà eSIM mang tới sự tiện lợi hơn so với các loại SIM vật lý khác hiện đang có mặt trên thị trường. Việc loại bỏ khe cắm SIM trên các thiết bị cũng rất có lợi đối với các nhà sản xuất và cả người dùng. Thiết kế như vậy sẽ có thêm không gian để nâng cấp cho thiết bị. Đồng thời loại bỏ khay SIM, sẽ giảm được lỗi do hở thiết bị, rủi ro bị thấm nước, bụi bẩn bị lọt vào bên trong điện thoại. Từ đó tăng độ bền cho sản phẩm và tối ưu khả năng bảo vệ, chống nước tốt hơn.