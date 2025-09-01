Người dùng di động hồ hởi khoe tên mạng "Tự hào Việt Nam" dịp Quốc khánh

Sáng 1/9, nhiều người dùng mạng di động đã bất ngờ khi thấy tên mạng di động được đổi thành "Tu hao Viet Nam" (Tự hào Việt Nam), thay vì các ký tự "Mobifone", "Vinaphone" hay "Viettel" như thường ngày.

Dòng chữ "Tu hao Viet Nam" (Tự hào Việt Nam) thay tên nhà mạng

Thực tế ghi nhận bởi PV tại khu vực TP.HCM lúc 9h sáng 1/9, các SIM của Viettel và VinaPhone đã hiển thị theo tên mới, trong khi SIM MobiFone vẫn đang là tên cũ.

Sự thay đổi nói trên là hoàn toàn tự động, người dùng không cần phải khởi động lại điện thoại. Tuy nhiên, hiện tại quá trình thay đổi đang diễn ra nên có những điện thoại chưa kịp cập nhật.

Ngoài ra, tùy nhà mạng và tùy khu vực mà người dùng di động có thể phải chờ thêm trước khi nhìn thấy dòng chữ "Tu hao Viet Nam" (Tự hào Việt Nam) trên màn hình.

2 SIM Viettel trên một chiếc điện thoại đã cùng đổi tên.

Một chiếc SIM Vinaphone đã đổi tên mạng hiển thị, trong khi Mobifone thì chưa.

"Tối qua, một SIM Viettel của tôi đã hiện tên Tự hào Việt Nam. Tới sáng nay, chiếc SIM còn lại mới đổi", anh Thọ (Hà Nội) - một người dùng 2 SIM của Viettel chia sẻ.

"Sáng dậy lướt Facebook thấy nhiều người khoe tên mạng hiển thị thay đổi, tôi vào xem thấy chưa có gì. Nhưng chỉ vài phút sau, thấy SIM Vinaphone đã chuyển thành Tự hào Việt Nam, còn Viettel với Mobifone thì chưa", chị Hoa (TP.HCM) cho hay.

"Bạn đang dùng mạng Tự hào Việt Nam" là dòng trạng thái vui của một Facebooker.