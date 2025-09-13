Hãng bảo mật nổi tiếng bán thêm eSIM tại hơn 150 quốc gia, vùng lãnh thổ

Sự gia tăng mạnh mẽ của eSIM du lịch đặc biệt rõ nét tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, hiện chiếm hơn 56% thị phần toàn cầu, tạo ra doanh thu khoảng 11,5 triệu USD trong năm 2024. Các dự báo trong ngành cho thấy xu hướng này sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng với tốc độ trung bình hàng năm dao động từ 11 - 21% trong những năm tới.

Ví dụ về hình thức lừa đảo eSim tại Nhật Bản.

Tuy nhiên, làn sóng phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch đã kéo theo sự gia tăng hoạt động của tội phạm mạng, thông qua việc lợi dụng sự phát triển nhanh chóng của eSIM tại khu vực này. Các chuyên gia từ Kaspersky phát hiện nhiều trang web lừa đảo và chiến dịch giả mạo các nhà mạng hàng đầu trong khu vực như Singtel, Smart và Telstra.

"Việc nhập thông tin nhạy cảm như số điện thoại lên các trang web lừa đảo có thể khiến người dùng đối mặt với những rủi ro nghiêm trọng về bảo mật và tài chính. Nhất là khi có được thông tin người dùng cung cấp, đặc biệt là dữ liệu đăng nhập hoặc câu hỏi bảo mật, tội phạm mạng có thể dễ dàng truy cập vào các tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử của người dùng", Kaspersky cảnh báo.

Trong bối cảnh đó, hãng bảo mật Kaspersky vừa ra mắt Kaspersky eSIM Store để người dùng cài đặt SIM kỹ thuật số (eSIM) trực tiếp lên thiết bị di động. Chỉ với vài thao tác, người dùng có thể lựa chọn gói cước theo từng quốc gia, khu vực hoặc toàn cầu và truy cập Internet mà không cần phải tháo lắp SIM vật lý như trước.

Kaspersky eSIM Store không chỉ đơn thuần là một tiện ích kỹ thuật số, đó là cách kết nối thông minh dành cho những chuyến du lịch quốc tế. Giải pháp này giúp giải quyết các vấn đề thường gặp trong hành trình di chuyển, đồng thời cho phép người dùng chủ động quản lý kết nối di động theo nhu cầu của riêng mình.

Du khách có thể truy cập các gói dữ liệu Internet mà không cần lo lắng về phí chuyển vùng hay các khoản phụ phí ẩn. Với vùng phủ sóng tại hơn 150 quốc gia và vùng lãnh thổ, dịch vụ này cung cấp các gói eSIM từ các nhà mạng địa phương trên toàn thế giới.

Người dùng chỉ cần chọn mua gói cước, làm theo các hướng dẫn trên màn hình và kích hoạt eSIM. Không cần SIM vật lý, không phải xếp hàng, và trong nhiều trường hợp không cần cung cấp hộ chiếu hay giấy tờ tùy thân, đặc biệt thuận tiện cho các chuyến đi quốc tế hoặc du lịch ngẫu hứng.

Giải pháp này cũng hướng tới phát triển bền vững khi loại bỏ hoàn toàn SIM nhựa và bao bì đóng gói, góp phần thúc đẩy xu hướng du lịch xanh. Bên cạnh đó, với tính năng nạp thêm dữ liệu bất cứ lúc nào, du khách có thể gia hạn kết nối trong suốt hành trình mà không cần thay SIM hay bị gián đoạn kết nối.