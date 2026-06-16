Thêm một ứng dụng xem phim sắp "ra lò", có tương tác và cá nhân hóa

Thị trường nền tảng xem nội dung trực tuyến sắp đón thêm một lựa chọn mới khi ứng dụng MangoPlus dự kiến chính thức phát hành trên Google Play và App Store từ ngày 26/9/2025. Nền tảng này hướng đến nhóm khán giả yêu thích phim ảnh, chương trình giải trí và nội dung văn hóa đến từ nhiều quốc gia châu Á.

Thêm một ứng dụng giải trí sắp ra lò.

Theo thông tin công bố, MangoPlus tập trung xây dựng thư viện nội dung đa dạng với các chương trình truyền hình thực tế, phim bộ và nội dung giải trí từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan cùng một số sản phẩm được sản xuất dành cho khán giả Việt Nam. Trong giai đoạn đầu, nền tảng sẽ giới thiệu nhiều chương trình quen thuộc với người xem trong nước như Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Chị Đẹp Đạp Gió, Gia đình Haha, Tân Binh Toàn Năng,...

Bên cạnh kho nội dung, MangoPlus cho biết sẽ tập trung vào trải nghiệm người dùng trên thiết bị di động. Một trong những tính năng nổi bật là khả năng tương tác trực tiếp với nội dung đang phát sóng. Thay vì chỉ theo dõi chương trình theo cách truyền thống, người xem có thể tham gia vào các hoạt động tương tác được tích hợp trong ứng dụng, qua đó tăng mức độ kết nối với chương trình và cộng đồng người hâm mộ.

Ứng dụng cũng được trang bị công cụ tìm kiếm và phân loại nội dung theo hướng cá nhân hóa. Hệ thống giao diện và thuật toán gợi ý được thiết kế nhằm giúp người dùng tiếp cận những chương trình phù hợp với sở thích, từ phim ảnh đến các chương trình giải trí. Đây là hướng phát triển đang được nhiều nền tảng phát trực tuyến áp dụng nhằm nâng cao trải nghiệm khám phá nội dung.

Trong bối cảnh thị trường OTT và video trực tuyến ngày càng cạnh tranh, MangoPlus sẽ tham gia vào nhóm các dịch vụ đang hoạt động tại Việt Nam như Netflix, VieON, FPT Play, Galaxy Play, iQIYI hay WeTV. Mỗi nền tảng đều có chiến lược nội dung riêng, từ phim quốc tế, thể thao, truyền hình trong nước đến các chương trình giải trí châu Á. Việc xuất hiện thêm một ứng dụng mới được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều lựa chọn hơn cho người dùng.