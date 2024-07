AI khiến trí tuệ cảm xúc của loài người sụt giảm, khủng hoảng nhất ở Gen Z

Six Seconds - tổ chức nghiên cứu trí tuệ cảm xúc (EQ) với bề dày hơn 25 năm vừa phát hành báo cáo Trí tuệ cảm xúc, Sức khỏe - Cân bằng toàn cầu (State of the heart 2024). Trong đó, báo cáo mang tới nhiều thông tin đáng tham khảo về một lĩnh vực khá đặc thù là cảm xúc, và sự tương quan giữa cảm xúc với công việc, cuộc sống.

Trí tuệ cảm xúc đang trở thành đề tài đáng quan tâm trong một xã hội nhiều biến động. (Ảnh minh họa: HR In Asia)

Theo báo cáo này, điểm số trí tuệ cảm xúc toàn cầu đã giảm liên tiếp trong suốt 4 năm gần nhất. Cụ thể, từ năm 2019 đến năm 2023, điểm trung bình của trí tuệ cảm xúc toàn cầu giảm 5,54%, mức độ sức khoẻ - cân bằng cũng ở mức thấp và đã giảm liên tiếp trong 4 năm. Bên cạnh đó, tình trạng kiệt sức tăng cao ở 65% lĩnh vực ngành nghề được khảo sát trong báo cáo.

Châu Đại Dương có điểm trung bình về trí tuệ cảm xúc cao nhất toàn cầu, trong khi điểm số trí tuệ cảm xúc của châu Á đang ở mức thấp nhất. Riêng tại Việt Nam, không chỉ cá nhân, mà doanh nghiệp và các tổ chức cũng nhận thấy tầm ảnh hưởng của sức khỏe tinh thần đến sự phát triển chung.

Đáng báo động là Gen Z đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng về sức khỏe tinh thần và cảm xúc nặng nhất, tác động bởi sự cô đơn và cách ly xã hội. Tại nơi làm việc, 53,7% thế hệ Gen Z có mức độ hài lòng thấp. Điều này báo hiệu nguy cơ bị mất sự gắn kết và kiệt sức, đặc biệt đối với những người lao động trẻ.

Gen Z Gen Z đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng về sức khỏe tinh thần. (Ảnh minh họa: Getty Images)

Sự phân chia điểm số trí tuệ cảm xúc theo giới tính cũng trở nên rõ rệt hơn sau đại dịch COVID-19. Theo đó, kể từ năm 2021, điểm số trí tuệ cảm xúc và điểm số của 75% yếu tố thành công của nữ giới tăng lên, trong khi ở nam giới tiếp tục giảm.

"Dù điểm số sức khoẻ - cân bằng sụt giảm theo chiều hướng đáng lo ngại, nhưng nhìn chung xu hướng thực hành trí tuệ cảm xúc của nữ giới có nhiều điểm khá tích cực. Sau khi sụt giảm trong đại dịch, tới năm 2023, tỷ lệ phụ nữ Mỹ tham gia lực lượng lao động đạt mức cao nhất trong 30 năm. Ngược lại, nam giới đang gặp khó khăn về mặt xã hội và cảm xúc khi có khoảng 15% nam giới nói rằng họ không có bạn thân - tăng gấp 5 lần so với năm 1990 (3%)", báo cáo tiết lộ.

Đáng chú ý, trí tuệ nhân tạo (AI) cũng được nhắc tới trong báo cáo. Theo đó, sự sụt giảm điểm số trí tuệ cảm xúc có một phần đến từ những lo lắng, stress, đặc biệt trong công việc khi thế giới chuyển đổi sang hình thức kết hợp giữa làm việc tại văn phòng và làm tại nhà, cùng với sự phát triển của AI.

Theo nghiên cứu, từ năm 2021 đến năm 2023, 65% ngành nghề đã ghi nhận gia tăng tình trạng kiệt sức, thể hiện qua sự thay đổi về chỉ số "động lực". Ngoại trừ ngành nông nghiệp và thủy sản có điểm động lực tăng 10,72%, phần lớn các ngành nghề khác đều giảm.

AI đang có những tác động tới trí tuệ cảm xúc của người lao động. (Ảnh minh họa)

Còn theo khảo sát của tổ chức Gallup, cứ 10 người thì có 7 người đang phải đối mặt với khó khăn hoặc khủng hoảng, và rất nhiều người ở trong tình trạng đơn độc - cô lập. Trong môi trường công sở, chỉ 23% nhân viên trên toàn thế giới cảm thấy kết nối với công việc, trong khi 60% cho biết họ cảm thấy bản thân đang thờ ơ.

Trong bối cảnh đó, lần đầu tiên một chương trình đào tạo về sức khỏe tinh thần vừa được triển khai tại Việt Nam giữa tổ chức Six Seconds và đơn vị đào tạo Mental Health Training. Hai bên kỳ vọng sẽ góp phần đồng hành, hỗ trợ người Việt nâng cao nhận thức và cải thiện sức khỏe tinh thần trong giai đoạn suy giảm trí tuệ cảm xúc toàn cầu hiện nay.

"Việc trang bị kiến thức về trí tuệ cảm xúc để chủ động nâng cao sức khỏe tinh thần cho bản thân và gia đình là cần thiết với bất kỳ người Việt nào trong bối cảnh quá nhiều biến động như hiện nay. Trên phạm vi toàn cầu, chúng tôi có tầm nhìn hướng đến 1 tỷ người trên thế giới thực hành EQ đến năm 2039", tiến sĩ giáo dục Sue McNamara - Giám đốc Khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Six Seconds chia sẻ.

