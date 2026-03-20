Chiếc bàn phím độc lạ với màn hình LCD và Stream Deck, gửi emoji trong "một nốt nhạc"

Ra mắt đầu năm 2026, Corsair Galleon 100 SD không chỉ đơn thuần là một bàn phím cơ cao cấp mà còn là bước đi táo bạo của Corsair trong việc hợp nhất hai thế giới gaming và sáng tạo nội dung trong một. Tích hợp trực tiếp hệ thống điều khiển của Elgato Stream Deck vào thân bàn phím, sản phẩm này hướng tới nhóm người dùng chuyên sâu như streamer hay nhà sáng tạo nội dung nói chung.

Corsair Galleon 100 SD gồm bàn phím và Stream Deck tích hợp, kèm đệm kê tay.

Thiết kế

Corsair Galleon 100 SD có bố cục dạng TKL, loại bỏ cụm phím số truyền thống để nhường không gian cho hệ thống điều khiển mở rộng. Tổng thể bàn phím khá lớn và nặng, mang đúng tinh thần “Galleon” là một chiến hạm cồng kềnh nhưng mạnh mẽ. Phần mặt trên được hoàn thiện bằng nhôm nguyên khối, tạo độ cứng cáp và cao cấp, trong khi phần đáy được gia cố chắc chắn để hạn chế rung lắc khi gõ mạnh.

Khu vực bên phải là điểm khác biệt rõ ràng nhất. Thay vì phím số, Corsair bố trí một màn hình LCD 5-inches không cảm ứng, phía dưới là 12 phím tùy biến hoàn toàn. Mỗi phím đều có thể hiển thị biểu tượng/tính năng riêng, thay đổi theo profile và ứng dụng. Phía trên còn có 2 núm xoay có thể nhấn, cho phép điều chỉnh âm lượng, chuyển cảnh livestream hoặc thay đổi thông số nhanh chóng.

Keycap đi kèm là loại cao cấp chống mòn ký tự và hạn chế hiện tượng bóng bề mặt sau thời gian dài sử dụng. Hệ thống đèn RGB vẫn được tích hợp đầy đủ, tương thích với hệ sinh thái iCUE quen thuộc. Bên trong, bàn phím sử dụng cấu trúc tới 6 lớp foam tiêu âm, giúp triệt tiêu tiếng vang kim loại và mang lại âm gõ trầm, đục, êm tay.

Một chi tiết quan trọng cần lưu ý là Corsair Galleon 100 SD yêu cầu kết nối hai dây USB Type-C to USB Type-A riêng biệt. Một dây cấp nguồn và truyền dữ liệu cho bàn phím, dây còn lại phục vụ riêng cho việc cấu hình hệ thống Stream Deck và màn hình LCD thông qua phần mềm trên máy tính. Cách làm này nhằm đảm bảo đủ băng thông và điện năng cho toàn bộ hệ thống, nhưng đồng thời cũng khiến setup trở nên đôi chút phức tạp.

Về switch, bàn phím sử dụng Corsair MLX Pulse linear là loại switch tuyến tính được hiệu chỉnh sẵn từ nhà máy. Thông số chi tiết gồm lực nhấn khoảng 45g, hành trình kích hoạt khoảng 2mm và hành trình tổng khoảng 4.0. Cảm giác gõ mượt, rất phù hợp cho cả chơi game tốc độ cao lẫn gõ văn bản dài. Tất nhiên, bàn phím này có hỗ trợ khả năng tùy biến sâu hơn cho người thích sáng tạo.

Tính năng

Điểm sáng lớn nhất của Corsair Galleon 100 SD nằm ở hệ thống Stream Deck tích hợp. 12 phím LCD có thể gán macro, mở ứng dụng, điều khiển OBS, chuyển cảnh, bật/tắt mic, hoặc chạy các đoạn mã phức tạp chỉ với một lần nhấn. Nhờ sử dụng phần mềm Elgato quen thuộc, người dùng có thể tận dụng kho plug-ins phong phú từ Discord, Spotify,...

Hai núm xoay mang lại trải nghiệm điều khiển trực quan hơn so với phím bấm truyền thống. Người dùng có thể xoay để tăng/giảm âm lượng, tua video hoặc điều chỉnh độ sáng đèn. Khi kết hợp với màn hình LCD 5-inches hiển thị thông tin hệ thống (CPU, GPU, RAM, nhiệt độ, thời tiết…), bàn phím gần như trở thành một bảng điều khiển trung tâm đúng nghĩa.

Một tính năng thú vị và cực kỳ thực dụng là khả năng gửi biểu tượng cảm xúc (emoji) ngay lập tức chỉ bằng một nút bấm. Người dùng có thể thiết lập các phím Stream Deck để gửi những biểu tượng quen thuộc như cười ra nước mắt, trái tim, thả like hoặc bất kỳ emoji nào khác trong lúc chat, livestream hay làm việc.

Nhờ đó, thay vì phải mở bảng emoji trên Windows hoặc copy - paste, giờ đây mọi thứ diễn ra tức thì với một lần nhấn. Với streamer, đây là cách nhanh chóng tương tác với khán giả. Với dân văn phòng, nó giúp cuộc trò chuyện trở nên sinh động hơn mà không làm gián đoạn dòng công việc.

Về hiệu năng gaming, bàn phím hỗ trợ polling rate lên tới 8.000Hz, cao hơn nhiều so với chuẩn 1.000Hz phổ biến. Khi kích hoạt, bàn phím sẽ giảm độ trễ đầu vào xuống mức tối thiểu, đặc biệt hữu ích trong các tựa game FPS hoặc MOBA yêu cầu phản xạ nhanh. Tính năng FlashTap (SOCD) cũng được tích hợp, cho phép xử lý các thao tác đối kháng mượt mà hơn, giúp chuyển hướng di chuyển chính xác trong game.

Phần mềm điều khiển thì phải nhắc tới hai thứ là Elgato Stream Deck cho hệ thống Stream Deck và Web Hub nhẹ cho phần bàn phím. Cách tiếp cận này giúp giảm sự phụ thuộc vào phần mềm iCUE, đồng thời mang lại trải nghiệm tùy chỉnh chuyên biệt hơn. Người dùng có thể kéo - thả chức năng vào từng phím LCD, thay đổi biểu tượng, hoặc tạo luồng thao tác phức tạp khá dễ dàng.

Web Hub tùy biến các phím cho bàn phím và cài đặt chế độ Game Mode.

Giao diện phần mềm tùy chỉnh nâng cao cho Stream Deck tích hợp.

Tuy nhiên, Corsair Galleon 100 SD vẫn tồn tại một số điểm trừ. Trong đó, yêu cầu kết nối tới 2 dây dữ liệu, kích thước lớn và trọng lượng nặng khiến sản phẩm kém linh hoạt khi cần mang theo bên mình. Ngoài ra, mức giá khoảng 349 USD khiến đây trở thành lựa chọn không phải ai cũng với tới được.

Nhìn chung, Corsair Galleon 100 SD là một thiết bị mang tính đột phá, kết hợp giữa bàn phím cơ cao cấp và trung tâm điều khiển đa năng. Với streamer hoặc người làm nội dung, đây là công cụ giúp tối ưu không gian và tăng hiệu suất làm việc rõ rệt. Ngược lại, với game thủ phổ thông, giải pháp tách riêng bàn phím và Stream Deck có thể vẫn hợp lý hơn về chi phí và tính linh hoạt.