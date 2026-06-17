Hành tinh thứ 9: Giới thiên văn học đang bất lực trước bí ẩn lớn nhất vũ trụ?

Cuộc săn lùng hành tinh thứ 9 khổng lồ ở rìa Hệ Mặt Trời đang trở thành một trong những bí ẩn lớn nhất hiện nay. Giả thuyết này được khơi lại vào năm 2016 bởi hai nhà khoa học Konstantin Batygin và Mike Brown từ Caltech. Họ lập luận rằng phải có một thiên thể mang lực hấp dẫn cực đại đang bẻ cong đường đi của các vật thể ngoài Sao Hải Vương thuộc Vành đai Kuiper.

Lực hấp dẫn của Mặt Trời lan rộng ra ngoài không gian xa hơn sao Hải Vương hơn 160 lần.

Mới đây, kính thiên văn Subaru tại Hawaii đã phát hiện ra một vật thể mới mang ký hiệu 2023 KQ14. Thiên thể này được phân loại là một "sednoid" (một nhóm các thiên thể siêu việt nằm ở rìa ngoài Hệ Mặt Trời), di chuyển ở vùng không gian bao la cách Mặt Trời từ 71-433 AU (đơn vị thiên văn). Điều đáng nói là quỹ đạo elip của 2023 KQ14 lại cực kỳ ổn định và không chịu tác động từ hành tinh lớn nào. Đây đã là sednoid thứ tư được tìm thấy sở hữu quỹ đạo kiên định, gợi ý rằng nếu hành tinh thứ 9 thực sự tồn tại, nó phải nằm ở khoảng cách xa hơn 500 AU.

Trở ngại lớn nhất hiện nay là nhân loại chưa quan sát rìa Hệ Mặt Trời đủ lâu để kiểm chứng các biến đổi trọng lực tinh vi. Bên cạnh đó, năng lực công nghệ du hành vũ trụ của con người vẫn còn rất hạn chế. Dựa trên tốc độ của tàu thăm dò New Horizons từ NASA, nhân loại sẽ phải mất tới 118 năm mới có thể di chuyển đủ xa để tìm thấy nó. Do đó, các nhà thiên văn học hiện tại vẫn phải tiếp tục dựa vào các hệ thống kính thiên văn mặt đất và ngoài không gian để thu thập dữ liệu.

Dải các vật thể màu xanh lục nằm ngoài sao Hải Vương chính là Vành đai Kuiper.

Phát hiện về sednoid 2023 KQ14 không hoàn toàn bác bỏ sự tồn tại của hành tinh thứ 9, nhưng đã đẩy mục tiêu này ra xa gấp nhiều lần vào không gian tối tăm. Khi những công nghệ quan sát ngày càng chi tiết hơn được đưa vào vận hành, bí ẩn ở rìa Hệ Mặt Trời chắc chắn sẽ dần được đưa ra ánh sáng trong những năm tới.