Sam Altman vừa khiến cả giới công nghệ phải Google: “6 7” là gì vậy?

Ông đã đăng trên X rằng phiên bản GPT-6 sắp tới sẽ được đổi tên thành “GPT-6-7”, một câu đùa xuất phát từ việc Dictionary.com chọn cụm từ này làm Từ của năm 2025, mặc dù thực chất “6-7” không phải là một từ có nghĩa rõ ràng.

CEO OpenAI bắt trend "6 7", sẵn sàng sử dụng cho GPT thế hệ tiếp theo?

Cụm từ “6-7” đã trở nên phổ biến trong giới trẻ, đặc biệt là trên TikTok, nhưng ý nghĩa của nó vẫn còn mơ hồ. Theo Dictionary.com, “6-7” là một thuật ngữ lan truyền, thường được sử dụng để diễn đạt sự không chắc chắn hoặc “tàm tạm”. Tuy nhiên, trang web này cũng thừa nhận rằng họ vẫn đang cố gắng tìm hiểu chính xác ý nghĩa của cụm từ này.

Nguồn gốc của “6-7” có thể bắt nguồn từ bài hát “Doot Doot (6-7)” của rapper Skrilla được phát hành năm 2024 và đã thu hút sự chú ý trong các video có sự tham gia của các cầu thủ bóng rổ, bao gồm cả ngôi sao NBA LaMelo Ball. Một đoạn clip nổi tiếng với hình ảnh “Cậu bé 6-7 tuổi” đã góp phần củng cố vị trí của cụm từ này trong văn hóa internet.

Mặc dù “6-7” được sử dụng rộng rãi, không ai thực sự biết rõ ý nghĩa của nó. Cách viết của cụm từ này cũng gây tranh cãi, với nhiều biến thể như “6-7”, “6 7” hay “six seven”. Dictionary.com mô tả nó như một cách diễn đạt vô nghĩa, điều tương tự với định nghĩa của Merriam-Webster.

Hiện tượng này đã thu hút sự chú ý của phụ huynh, g"iáo viên và những người có ảnh hưởng, với một số nhà giáo dục cấm sử dụng cụm từ này trong lớp học. Xu hướng “6-7” không chỉ dừng lại ở TikTok mà còn lan rộng ra các lĩnh vực khác, như NFL, nơi nó được sử dụng như một cử chỉ ăn mừng.

Theo Dictionary.com, việc chọn Từ của năm không chỉ phản ánh cách sử dụng ngôn ngữ mà còn tiết lộ những câu chuyện về bản thân chúng ta và sự thay đổi trong xã hội. Lượng tìm kiếm cho cụm từ “6-7” đã tăng hơn sáu lần kể từ tháng Sáu và vẫn tiếp tục gia tăng.