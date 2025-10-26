Google “dạy” Gemini kiên nhẫn hơn khi nghe người dùng nói

Với kiến thức sâu rộng, Gemini có thể nhớ những câu thoại từ các chương trình truyền hình đã phát sóng cách đây hơn 54 năm. Tuy nhiên, dù người dùng sử dụng ứng dụng trên Android hay iOS, việc đặt câu hỏi cho Gemini có thể gặp một số khó khăn, đặc biệt là khi câu hỏi quá dài.

Gemini có một yếu điểm là thường ngắt ngang khi người dùng đặt câu hỏi dài.

Khi người dùng đang nói một câu hỏi dài, Gemini có thể hiểu sự tạm dừng của họ là dấu hiệu kết thúc câu hỏi. Điều này có thể khiến người dùng bị ngắt lời trước khi hoàn thành ý định của mình. Có nghĩa là, nếu ai đó muốn đặt câu hỏi với Gemini bằng giọng nói, hãy truyền đạt câu hỏi với tốc độ nhanh chóng, tương tự như một bình luận viên thể thao, để tránh những khoảng dừng dài mà Gemini có thể hiểu là câu hỏi đã kết thúc.

Mặc dù người dùng cũng có thể gõ câu hỏi bằng bàn phím QWERTY để tránh tình trạng bị ngắt quãng, nhưng đó rõ ràng là một trải nghiệm không thú vị.

Người dùng không còn sợ bị cắt ngang khi trò chuyện

Giờ đây, nỗi thất vọng này có thể sớm được giải quyết khi báo cáo từ Android Authority cho biết Google đang phát triển một tính năng mới cho phép người dùng tạm dừng lâu hơn mà không bị Gemini coi là đã kết thúc câu hỏi.

Thay đổi sẽ sớm được Google giải quyết nếu báo cáo mới là chính xác.

Cụ thể, trong phiên bản 16.42.61 của ứng dụng, một tính năng mới đã được phát hiện cho phép người dùng giữ micrô mở cho đến khi họ muốn kết thúc. Khi micrô được khóa, biểu tượng sẽ chuyển thành nút “Pause”, cho phép người dùng dễ dàng kết thúc câu hỏi và nhận phản hồi từ Gemini. Tuy nhiên, tính năng tạm dừng này không áp dụng cho Gemini Live, nền tảng vốn cho phép người dùng trò chuyện trực tiếp với chatbot.

Hiện tại, vẫn chưa rõ thời điểm những thay đổi này sẽ được áp dụng. Ứng dụng Gemini hiện có sẵn trên Google Play cho thiết bị Android và trên App Store cho iPhone.

Nếu đang sử dụng Google Assistant trên Android, người dùng có thể chuyển sang Gemini bằng cách vào Settings > Apps > Assistant > Digital assistants from Google và nhấp vào Gemini. Google cũng đã cập nhật phần mềm để cho phép Gemini đặt báo thức và hẹn giờ trên tất cả các thiết bị Android. Nhờ vào tiện ích mở rộng trong ứng dụng, người dùng có thể điều khiển nhiều cài đặt thiết bị như Wi-Fi, Bluetooth, đèn pin và âm lượng điện thoại thông qua Gemini.