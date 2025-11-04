Google Chrome sắp thay đổi cách chúng ta tìm kiếm web

Được ghi nhận bởi Windows Report thông qua bản dựng thử nghiệm Chrome Canary, đánh dấu một bước tiến trong việc biến Chrome thành trình duyệt thân thiện hơn với trí tuệ nhân tạo (AI).

Hai nút này nằm ngay dưới trường “Ask Google” trên trang tab mới, bên cạnh nút AI Mode đã được giới thiệu đầu năm nay. Khi người dùng nhấp vào Nano Banana, hộp tìm kiếm sẽ tự động hiển thị lời nhắc “Create an image of…” giúp người dùng dễ dàng truy cập vào quy trình tạo hình ảnh của Google. Trong khi đó, Deep Search sẽ cung cấp lời nhắc “Help me research…” hỗ trợ cho các truy vấn phức tạp hơn thông qua chế độ do Gemini cung cấp.

Nếu được triển khai rộng rãi, hộp tìm kiếm của Chrome có thể trở thành một trung tâm chỉ huy sáng tạo, không chỉ đơn thuần là một thanh URL. Để thử nghiệm các tính năng này, người dùng cần bật cờ ẩn tại chrome://flags và khởi động lại trình duyệt. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng phiên bản Canary có thể không ổn định, và việc nhấp vào các cờ này có thể dẫn đến sự cố.

Google đang nỗ lực để Chrome không chỉ là công cụ mở liên kết mà còn hỗ trợ người dùng trong việc tạo hình ảnh, nghiên cứu sâu và cung cấp câu trả lời có cấu trúc ngay từ đầu. Động thái này thể hiện quyết tâm của Google trong việc phát triển các tính năng mới để cạnh tranh với các trình duyệt AI như Comet, Dia và Atlas của OpenAI.

Hiện tại, Google chưa công bố thời gian triển khai rộng rãi cho các tính năng này. Tuy nhiên, với sự xuất hiện nổi bật của chúng trong bản Canary, có khả năng chúng sẽ sớm được đưa vào sử dụng. Lưu ý rằng bản dựng Canary được cập nhật hàng ngày, vì vậy các lỗi hiện tại có thể được khắc phục trong tương lai. Đặc biệt, người dùng không nên sử dụng phiên bản này cho việc duyệt web hàng ngày.