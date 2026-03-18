Elon Musk tiết lộ lý do hàng nghìn vệ tinh Starlink bất ngờ phải hạ độ cao

Gần đây, Starlink đã thực hiện một bước đi quan trọng là di chuyển một phần chòm sao vệ tinh xuống quỹ đạo thấp hơn với mục tiêu giảm độ trễ và tăng tốc độ truyền dữ liệu.

Hàng nghìn vệ tinh Starlink có lý do để hạ độ cao.

Theo báo cáo từ PCMag hôm 12/3, nhà thiên văn học Jonathan McDowell đã ghi nhận rằng một nhóm lớn các vệ tinh Starlink đã hạ độ cao từ khoảng 550 km xuống còn 480 km so với bề mặt Trái đất. Tính đến thời điểm đó, có 652 vệ tinh đã hoàn tất việc di chuyển, trong khi 972 vệ tinh khác đang trong quá trình hạ độ cao tương tự.

Ngay lập tức, Elon Musk đã phản hồi những bình luận của McDowell trên mạng xã hội, nhấn mạnh rằng các thao tác này nhằm đảm bảo luồng dữ liệu dày đặc hơn và cải thiện chất lượng tín hiệu. Trước đó, vào tháng 1 năm nay, Starlink đã công bố kế hoạch di chuyển 4.400 vệ tinh xuống độ cao 480 km trong năm nay. Việc này không chỉ nâng cao chất lượng tín hiệu mà còn giúp giải phóng không gian gần Trái đất và tăng tốc độ loại bỏ các vệ tinh đã hết hạn sử dụng.

Theo đại diện của SpaceX, việc hạ các vệ tinh xuống dưới 500 km sẽ giảm thiểu số lượng vật thể nhân tạo trong khu vực này, từ đó giảm nguy cơ va chạm và đơn giản hóa quản lý chòm sao vệ tinh.

Nhiều khu vực tại Mỹ đã chứng kiến độ trễ truy cập internet xuống mức 20 ms.

Ngoài ra, việc đưa các vệ tinh Starlink xuống quỹ đạo thấp hơn cũng sẽ giúp giảm độ trễ truyền dữ liệu xuống mức 20 ms, một mức độ mà nhiều khách hàng ở một số khu vực của Mỹ đã ghi nhận. McDowell cho biết, hiện có 3.827 vệ tinh Starlink đã được di chuyển xuống quỹ đạo thấp hơn, trong khi 2.926 vệ tinh vẫn ở quỹ đạo cao hơn.

Quá trình hạ độ cao của các vệ tinh đã bắt đầu từ năm 2024. Các vệ tinh Starlink thế hệ tiếp theo, dự kiến sẽ cung cấp tốc độ truyền dữ liệu gigabit, sẽ hoạt động ở độ cao 340 km. Thời gian phóng của chúng phụ thuộc vào khả năng của SpaceX trong việc triển khai các lần phóng thường xuyên của phương tiện hạng nặng Starship. Dự kiến, việc triển khai chòm sao vệ tinh Starlink mới sẽ bắt đầu vào quý 4 năm nay. Hiện tại, có hơn 8.000 vệ tinh Starlink đang hoạt động, tuy nhiên gần 2.000 vệ tinh dự kiến sẽ ngừng hoạt động trong tương lai gần.