AI có thể "nằm mơ" hay không? Câu trả lời khiến giới công nghệ tranh cãi

Mạng nơ-ron nhân tạo (ANN) không tự động buồn ngủ hay nằm mơ như con người, nên các nhà toán học ở Ý đã lập trình cho một loại ANN gọi là mạng Hopfield để nó có thể "ngủ". Các mô phỏng cho thấy nếu cho mạng nơ-ron "chợp mắt" đôi lúc bằng thuật toán phù hợp, hiệu năng của nó có thể tốt hơn.

Giấc ngủ có thể quan trọng đối với các cỗ máy thông minh trong tương lai cũng như đối với con người.

Ý tưởng này lấy cảm hứng từ giấc ngủ của con người. Giấc ngủ giúp não bộ loại bỏ những kết nối không cần thiết được hình thành trong ngày, ngăn não bị quá tải bởi những ký ức vô ích, còn giấc mơ giúp xử lý ký ức. Nhà toán học Adriano Barra của Đại học Salento cho rằng giấc ngủ là điều bắt buộc đối với trí tuệ nhân tạo, cũng như với trí tuệ sinh học.

Một nghiên cứu khác đến từ Phòng thí nghiệm Quốc gia Los Alamos. Nhà khoa học máy tính Yijing Watkins cho biết nhóm nghiên cứu các mạng nơ-ron xung (spiking neural networks), loại hệ thống học tập gần giống não sống. Các mô phỏng trở nên mất ổn định sau thời gian dài học không giám sát, khi các nơ-ron liên tục phát xung bất kể tín hiệu nhận được.

Gần như trong tuyệt vọng, nhóm đã thử cho mô phỏng trải qua trạng thái ngủ sâu bằng các chu kỳ nhiễu dao động. Kết quả là các mạng nơ-ron mất ổn định sau thời gian tự học liên tục đã trở lại trạng thái ổn định khi được đưa vào các trạng thái giống giấc ngủ.

Hình minh họa cho thấy AI cũng cần được ngủ.

Nhóm nghiên cứu đưa ra dự đoán đáng ngạc nhiên rằng giấc ngủ sóng chậm có thể là điều cần thiết để bất kỳ mạng nơ-ron xung nào, hay thậm chí bất kỳ sinh vật nào có hệ thần kinh, học được từ môi trường.

Vậy AI có thực sự "nằm mơ" hay không? Theo nhóm Los Alamos, chưa ai có thể nói liệu android có mơ về cừu điện hay không, nhưng chúng gần như chắc chắn cần những giai đoạn nghỉ ngơi mang lại lợi ích tương tự giấc ngủ ở não sống.