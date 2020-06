Thứ đen xì tưởng vứt đi lại là cứu cánh cho người da mụn, da bóng dầu

Thứ Sáu, ngày 12/06/2020 10:17 AM (GMT+7)

Đây là thứ giúp cải thiện da của bạn đáng kể trong mùa hè.

Than hoạt tính là thành phần tự nhiên từ lâu đã được sử dụng trong y học để loại bỏ độc tố trong cơ thể và cả làn da. Và nó được xem là thứ nguyên liệu hot trend để cải thiện làn da dầu, mụn

Than hoạt tính là gì?

LOẠI THÀNH PHẦN: Hấp thụ

LỢI ÍCH CHÍNH: Loại bỏ độc tố

AI NÊN SỬ DỤNG: Về mặt lý thuyết, than hoạt tính có thể loại bỏ dầu thừa, vì vậy những người có làn da dầu sẽ có lợi nhất khi thử một sản phẩm chăm sóc da có thành phần than hoạt tính.

HOẠT ĐỘNG TỐT VỚI: Khi kết hợp cùng đất sét có thể hấp thụ dầu từ da.

ĐỪNG SỬ DỤNG VỚI: Vì các chất hấp phụ than (liên kết với) các chất khác để loại bỏ than nên sau khi bạn rửa sạch mặt mới nên dùng các sản phẩm chứa hoạt chất.

Than hoạt tính đã được xử lý để tạo ra diện tích bề mặt lớn để hấp phụ. Như cô giải thích, khi than được xử lý bằng khí hoặc hóa chất vô cơ, nó buộc phải mở ra và hình thành lỗ chân lông (giống như một miếng bọt biển siêu nhỏ). Than hoạt tính hoạt động bằng cách sử dụng lực phân tán, đó là một loại lực liên phân tử. Lực phân tán là lực dính tác dụng giữa tất cả các chất. Chúng hình thành do các lưỡng cực tạm thời hình thành từ sự chuyển động của các điện tử. Bởi vì than hoạt tính có diện tích bề mặt lớn, nó có nhiều không gian để tạo thành lực phân tán với các chất khác. Chính đặc tính dính này giúp than hoạt tính có hiệu quả trong việc loại bỏ các chất khi tiếp xúc với chúng và tại sao nó lại nổi tiếng là một chất khử độc tốt như vậy.

Than hoạt tính thường được tìm thấy trong mặt nạ, xà phòng mặt, bọt biển tẩy tế bào chết, chất khử mùi, và các phương pháp điều trị tóc và da đầu, nhưng nó cũng có sẵn ở dạng bột lỏng hoặc viên nén.

Lợi ích của than cho da

Về mặt lý thuyết, "độ dính" của than hoạt động để điều trị mụn trứng cá và giải độc cho da bằng cách loại bỏ bụi bẩn và dầu.

Nhiều chất tẩy rửa hoặc mặt nạ than được quảng bá là hữu ích cho làn da dễ bị mụn trứng cá. Tuy nhiên, những chất tẩy rửa hoặc mặt nạ than củi này được kết hợp với các thành phần chống mụn trứng cá đã biết, như axit alpha-hydroxy và axit beta-hydroxy, như axit salicylic, một thành phần lipophilic (ưa dầu) được sử dụng để loại bỏ bã nhờn từ lỗ chân lông, cao lanh, được biết là liên kết với bã nhờn (dầu) và / hoặc chiết xuất từ ​​trái cây.

Tác dụng phụ của than hoạt tính

Nói chung, Levin nói rằng than là trơ và không gây ra phản ứng dị ứng hoặc kích thích và có thể sẽ không gây hại, nhưng điều quan trọng là phải xem xét sản phẩm bạn đang sử dụng và các thành phần khác có trong công thức. Hãy chọn sản phẩm dịu, nhẹ nhàng để bảo vệ hàng rào bảo vệ da.

Làm thế nào để sử dụng nó

Than hoạt tính phụ thuộc vào sự tiếp xúc vật lý để loại bỏ độc tố, vì vậy về mặt lý thuyết, sẽ hiệu quả nhất trong việc loại bỏ dầu khi bội no một thời gian dài trước khi rửa sạch mặt.

Như chúng tôi đã đề cập trước đây, các sản phẩm chăm sóc da từ than có thể được áp dụng tại chỗ trong một nỗ lực để điều trị da hoặc dùng đường uống cho mục đích y tế. Chủ đề than hoạt tính để giải độc tại nhà đang gây tranh cãi (vì thế bạn luôn luôn hỏi ý kiến ​​bác sĩ trước khi thêm bất kỳ chất bổ sung nào vào chế độ của mình), nhưng khi nói về than như một phương pháp chăm sóc da, cụ thể, thành phần không nên được sử dụng qua đường uống.

"Tôi không khuyên bạn nên ăn than củi cho mục đích điều trị mụn trứng cá", chuyên gia làm đẹp Levin nói.

Các sản phẩm tốt để làm sạch da có nguồn gốc từ than hoạt tính:

Mặt nạ điều trị tức thì Glamglow SUPERMUD khoảng 1,2 triệu đồng. Mặt nạ điều trị này là giải pháp khẩn cấp tốt nhất cho một làn da sạch khỏe, đột phá. Ngoài than hoạt tính, mặt nạ bùn này chứa tất cả các thành phần chống mụn được biết đến như đất sét cao lanh và axit salicylic để loại bỏ dầu và hỗn hợp AHA để tẩy tế bào chết. Sử dụng bùn tinh khiết, bạc hà này như một phương pháp điều trị tại chỗ hoặc mặt nạ cho vùng chữ T nhờn và mụn đầu đen.

Mặt nạ giải độc than trắng Context khoảng 900 ngàn đồng

Khi kết hợp đất sét hấp thụ dầu cùng với than hoạt tính để tăng lợi ích tiềm năng cho da. Mặt nạ giải độc này, một yêu thích của nhiều biên tập viên làm đẹp, dựa trên cả đất sét cao lanh và bột than Binchotan (còn gọi là than trắng, có nguồn gốc từ gỗ sồi ubame Nhật Bản) để hút dầu thừa.

Mặt nạ than Dermalogica (giá khoảng 1,1 triệu đồng). Than Binchotan hoạt hóa trong mặt nạ thuần chay này kết hợp với các thành phần như lưu huỳnh, axit alpha-hydroxy và niacinamide có tác dụng tẩy tế bào chết, cải thiện sự thay đổi tế bào và giảm bã nhờn. Đây là sự pha trộn của các thành phần làm cho nó trở thành một trong những mặt nạ than tốt nhất để giải quyết cả mụn trứng cá và lão hóa da.

Mặt nạ than hoạt tính Origins cải thiện rõ ràng, sạch lỗ chân lông khoảng 600 ngàn đồng. Nếu bạn đang tìm kiếm một sự thay thế nhẹ nhàng hơn (nhưng vẫn hiệu quả) cho mặt nạ dạng lột của mình, các biên tập viên Byrdie khuyên bạn nên sử dụng mặt nạ tinh chế lỗ chân lông này nhắm vào mụn đầu đen và lỗ chân lông bị tắc bằng đất sét trắng Trung Quốc (còn gọi là kaolin), than tre và lecithin.

Mặt nạ The Body Shop Himalaya Purifying Glow Mask. Những người có làn da dễ bị mụn trứng cá, hãy thử nghiệm sản phẩm này: mặt nạ bán chạy nhất này là phải có và là một trong những mặt nạ than được giới thiệu hàng đầu trên Byrdie . Mặt nạ than đất sét và tre này cũng được kết hợp hoàn hảo với lá trà xanh để làm dịu da và dầu cây trà hữu cơ để tiếp tục chống lại mụn.

Mặt nạ đất sét bong bóng có ga của Mtavavecca Milky giá khoảng 230 ngàn đồng. Mặt nạ bong bóng nhẹ nhàng này (có chứa cao lanh, bột than và allantoin ) là những phần thú vị tương đương rất tốt cho làn da của bạn. Đây một trong những sản phẩm làm đẹp tốt của Amazon.

Nguồn: http://danviet.vn/thu-den-xi-tuong-vut-di-lai-la-cuu-canh-cho-nguoi-da-mun-da-bong-dau-502020126101817273.htm