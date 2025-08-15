7 sai lầm rửa mặt làm da xấu đi từng ngày

Rửa mặt đúng cách có thể giúp da khỏe hơn và hạn chế tình trạng mụn, khô hoặc lão hóa sớm.

1. Rửa mặt quá nhiều lần trong ngày

Bác sĩ Dr. Whitney Bowe, chuyên gia da liễu tại Mỹ, cho biết rửa mặt hơn hai lần mỗi ngày có thể làm mất đi lớp dầu tự nhiên, khiến hàng rào bảo vệ da suy yếu và dẫn đến khô, kích ứng. Đặc biệt, làn da nhạy cảm hoặc da khô sẽ nhanh chóng trở nên bong tróc và xỉn màu.

2. Sử dụng nước quá nóng

Nhiều người thích rửa mặt bằng nước nóng để cảm giác sạch sâu, nhưng nhiệt độ cao lại làm giãn mao mạch và phá vỡ liên kết collagen, khiến da lão hóa sớm. Dr. Bowe khuyến nghị nên dùng nước mát hoặc hơi ấm để giữ độ ẩm tự nhiên.

3. Chọn sữa rửa mặt không phù hợp loại da

Sữa rửa mặt tạo bọt tốt cho da dầu nhưng không phù hợp với da khô hoặc da nhạy cảm.

Một sản phẩm tạo bọt mạnh có thể tốt cho da dầu, nhưng sẽ quá khắc nghiệt với da khô hoặc da nhạy cảm. Tiến sĩ Sandra Lee (Mỹ) nhấn mạnh: "Sai sản phẩm đồng nghĩa sai cách chăm sóc". Bạn nên đọc kỹ thành phần, tránh chất tẩy mạnh như sodium lauryl sulfate nếu da dễ kích ứng.

4. Chà xát da quá mạnh

Thói quen dùng tay hoặc khăn kỳ cọ mạnh khiến lớp biểu bì bị tổn thương, dễ viêm và tăng sắc tố. Thay vào đó, hãy massage nhẹ nhàng theo chuyển động tròn 30-60 giây.

5. Rửa mặt ngay sau khi tẩy tế bào chết hóa học

Tẩy tế bào chết AHA/BHA đã loại bỏ lớp sừng trên bề mặt, nếu rửa mặt ngay bằng sữa rửa mặt sẽ làm da bị "quá tải" và mất cân bằng. Nên đợi ít nhất 10-15 phút hoặc rửa mặt trước khi tẩy tế bào chết.

6. Không rửa sạch vùng chân tóc và viền hàm

Bã nhờn, bụi bẩn và cặn mỹ phẩm dễ bám lại ở viền tóc, cằm và cổ, những vị trí thường bị bỏ sót. Đây là nguyên nhân gây mụn ẩn hoặc mụn viêm ở vùng quanh mặt.

7. Bỏ qua bước làm khô và dưỡng ẩm ngay sau rửa

Để da khô tự nhiên hoặc thoa kem dưỡng quá muộn (sau một phút) sẽ khiến độ ẩm bốc hơi nhanh. Các chuyên gia khuyên nên thấm khô nhẹ nhàng bằng khăn mềm và dưỡng ẩm ngay khi da còn hơi ẩm.

Rửa mặt đúng cách giúp kéo dài tuổi thanh xuân của làn da.

Theo Dr. Bowe, bí quyết rửa mặt đúng là "ít nhưng hiệu quả": chọn sản phẩm dịu nhẹ, rửa mặt hai lần mỗi ngày, dùng nước nhiệt độ vừa phải, massage nhẹ và luôn dưỡng ẩm ngay sau khi rửa.