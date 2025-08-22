Sắc vóc Bảo Ngọc sau ba năm đăng quang Miss Intercontinental

Hôm 8/8, Lê Nguyễn Bảo Ngọc được đơn vị giữ bản quyền Miss World tại Việt Nam cử đi thi quốc tế vào đầu năm 2026. Hoa hậu cho biết cô cảm thấy vinh dự và tự hào khi lần thứ hai mang sash Việt Nam tranh tài ở đấu trường nhan sắc lớn của thế giới.

"Thời gian qua, tôi không ngừng hoàn thiện bản thân và nỗ lực tạo giá trị riêng và phấn đấu mỗi ngày", cô nói.

Sau ba năm đăng quang Miss Intercontinental, Bảo Ngọc được khán giả khen ngày càng nhuận sắc nhờ chăm chỉ rèn luyện thể thao, giữ vóc dáng cân đối. Bên cạnh đó, cô còn dành thời gian trau dồi kiến thức, kỹ năng và nuôi dưỡng tâm hồn qua các hoạt động cộng đồng.

Thời điểm đăng quang Á hậu 1 Miss World Vietnam 2022, Bảo Ngọc có chiều cao 1,85 m. Nhờ duy trì thói quen vận động, rèn luyện thể dục thể thao, cuối năm 2022 cô cho biết đã tăng một cm chiều dài, trở thành hoa hậu cao nhất làng nhan sắc Việt qua các thời kỳ. Dù vậy, người đẹp gốc Cần Thơ vẫn bày tỏ mong muốn được cao hơn nữa, thậm chí ước mơ chạm mốc 1,9 m.

Với chiều cao 1,86 m, số đo ba vòng 87-63-98 cm, đôi chân dài 1,23 m cùng kinh nghiệm chinh chiến quốc tế, Bảo Ngọc được nhiều khán giả kỳ vọng sẽ đạt thứ hạng cao tại Miss World 2026.

Trong lần chia sẻ với Ngôi Sao gần đây, người đẹp cũng cho biết cô đặt mục tiêu mang về danh hiệu quốc tế thứ hai, sau Miss Intercontinental 2022.

'Tôi mong muốn đạt kết quả tốt nhất. Nhưng hơn cả một chiếc vương miện, tôi hy vọng mang đến một câu chuyện tốt đẹp, chân thành và truyền cảm hứng, cô nói.

Nàng hậu diện cây hồng, dậy sớm tập thể thao sáng 18/8 khi công tác tại Hà Nội. Để chuẩn bị cho hành trình chinh chiến tại Miss World, Bảo Ngọc duy trì tập gym cùng huấn luyện viên cá nhân mỗi ngày, kết hợp chế độ ăn khoa học để giữ vóc dáng săn chắc. 'Tôi hãnh diện với lợi thế ngoại hình, bởi nhờ đó khán giả dễ nhớ đến mình hơn', cô nói.

Bảo Ngọc thả dáng trong chuyến công tác ngắn ngày ở Hà Nội hồi cuối tháng 7.

Ngoài vóc dáng, nàng hậu sinh năm 2001 đặc biệt chú trọng chăm sóc làn da. Cô duy trì thói quen dùng kem chống nắng, dưỡng ẩm, tẩy tế bào chết định kỳ và uống nhiều nước mỗi ngày để giữ da khỏe, đủ ẩm và sáng mịn.

Trong thời gian rảnh, mỹ nhân quê Cần Thơ thường đi spa chăm sóc da, bơi lội để thư giãn và giải tỏa năng lượng sau lịch trình bận rộn. Cô cũng giữ thói quen đạp xe - bộ môn giúp giảm mỡ thừa, vóc dáng thon gọn và săn chắc suốt nhiều năm qua.

Nàng hậu tranh thủ chụp ảnh trước hồ bơi dịp tham dự show diễn của NTK Adrian Anh Tuấn tại Hội An hôm đầu tháng 7.

Ngoài nhan sắc, cô cũng chú trọng trau dồi kiến thức, ngoại ngữ, dự án nhân ái và tích cực tham gia hoạt động xã hội.

'Ngoài việc rèn luyện thể chất, kỹ năng trình diễn, ngoại ngữ, kiến thức xã hội..., tôi đặc biệt tập trung vào dự án nhân ái - điều tôi tin là 'linh hồn' của Miss World', Bảo Ngọc chia sẻ.

Bảo Ngọc đặc biệt quan tâm phát triển những dự án cộng đồng cô đã thực hiện. Năm 2018, cô là nhà sáng lập dự án Gen Zero - Thanh niên vì phát triển bền vững.

Người đẹp 24 tuổi tham gia các hoạt động thuộc khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu lần thứ 29 của Liên Hợp Quốc (COP 29) tại Baku, Azerbaijan hồi năm ngoái.

Nàng hậu diện áo dài truyền thống khi tham gia sự kiện 'KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc' hôm 18/8 tại Hà Nội.

'Tôi rất mong anh chị em, đặc biệt là những người có sức ảnh hưởng, hãy cùng lan tỏa thông tin đúng đắn. Việc chia sẻ thiếu kiểm chứng không chỉ dễ gây hiểu lầm mà còn có thể tạo nên tác động tiêu cực không đáng có tới nhận thức chung', Bảo Ngọc phát biểu tại sự kiện trên.

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc, quê Cần Thơ, sinh viên khoa Quốc tế Đại học Quốc gia TP HCM. Cô cao 1,86m, số đo 87-63-98. Tháng 8/2022, đoạt Á hậu 1 Miss World Vietnam, sau đó đăng quang Miss Intercontinental tại Ai Cập. Đầu năm nay, cô được đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu.

Có kinh nghiệm thi quốc tế, Bảo Ngọc được kỳ vọng đạt thành tích cao tại Miss World 73. Trước cô, Ý Nhi lọt top 40 trong nhiều sự tiếc nuối của khán giả. Bốn mỹ nhân đạt thành tích tốt nhất của Việt Nam tại Miss World là: Lan Khuê (Top 11), Lương Thùy Linh (Top 12), Đỗ Thị Hà (Top 13), Đỗ Mỹ Linh (Hoa hậu Nhân ái, Top 40).