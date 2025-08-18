Làn da khỏe đẹp ở tuổi U40 của Hoa hậu Mai Phương Thúy

Mai Phương Thúy là Hoa hậu Việt Nam 2006, sau 19 năm kể từ ngày đăng quang, cô vẫn luôn là cái tên hot trong làng giải trí. Ngoài sự thông minh, có lối sống hiện đại, cô còn thu hút bởi nhan sắc trẻ đẹp cùng làn da mịn màng.

Dù phải trang điểm và đi sự kiện thường xuyên nhưng Hoa hậu Mai Phương Thúy vẫn giữ được làn da khỏe khoắn, căng mịn.

Chia sẻ về bí quyết giữ gìn nhan sắc, Hoa hậu Việt Nam 2006 cho biết cô không quá cầu kỳ trong việc sử dụng những liệu pháp đắt tiền mà quan tâm đến thói quen hằng ngày của mình. Nhất là khoản ăn uống, ngủ và chăm sóc da.

Hoa hậu Mai Phương Thúy cho biết, cô thường chọn những món ăn lành mạnh, tốt cho sức khỏe, hạn chế dầu mỡ và những chất gây béo. Đặc biệt là ngủ đủ giấc, đúng giờ để da luôn khỏe.

Khi ngủ dậy, người đẹp sẽ uống một ly nước ấm để bản thân thấy thoải mái, cân bằng lượng nước trong cơ thể. Sau đó, cô sẽ thư giãn bằng cách ngâm mình trong bồn tắm với những tinh chất tự nhiên để thư giãn.

Mai Phương Thúy cho biết dù công việc sẽ khiến bản thân áp lực nhưng cốt yếu bản thân phải giữ cho mình đầu óc thoải mái nhất có thể, tránh việc stress sẽ khiến bản thân kém tươi sắc.

Ngoài ra, Mai Phương Thúy rất tích cực luyện tập thể dục, thể thao. Cô tiết lộ khi có các giải chạy bộ, bản thân đều đăng kí tham gia và muốn truyền năng lượng sống tích cực đến với mọi nhà.

Việc chăm sóc da từ trong ra ngoài kỹ càng như vậy nên Mai Phương Thúy ngày càng trẻ đẹp.

Mỗi lần xuất hiện, Hoa hậu Mai Phương Thúy đều khiến khán giả yêu mến bởi nhan sắc xinh đẹp trường tồn sau 19 năm đăng quang.

Ảnh: FBNV