3 thức uống hàng ngày khiến da xỉn màu, nhăn nheo

Khi nói đến làn da trẻ trung, khỏe mạnh, những gì bạn uống cũng quan trọng như những gì bạn thoa lên mặt. Nhà thần kinh học, chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Robert WB Love cảnh báo rằng một số loại đồ uống có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa da theo thời gian, do ảnh hưởng của chúng đến tình trạng viêm, chất lượng giấc ngủ và cả lượng đường trong máu.

Rượu

Rượu bia làm tăng tình trạng viêm, một trong những nguyên nhân chính gây lão hóa. Nó cũng làm gián đoạn giấc ngủ, thời điểm quan trọng để da phục hồi và tái tạo. "Khi bạn ngủ không đủ giấc, làn da của bạn sẽ trông già hơn", ông nói. Tiêu thụ thức uống này thường xuyên dẫn đến da xỉn màu, xuất hiện nếp nhăn và mất độ săn chắc.

Uống rượu với số lượng lớn, tần suất dày đặc có thể kéo theo nhiều hệ lụy sức khỏe lẫn làn da.

Ngay cả rượu vang - thức uống chứa nhiều chất chống oxy hóa - cũng không được khuyến khích uống nhiều, thường xuyên. Thức uống này vẫn chứa một lượng cồn nhất định. Cồn trong rượu có thể gây ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến làn da, bao gồm: mất nước, lão hóa sớm, kích ứng và nổi mụn, làm suy yếu hàng rào bảo vệ da.

Cà phê nhiều đường sữa, đồ uống đá xay

Trong khi cà phê đen có thể cung cấp một số chất chống oxy hóa thì các loại cà phê nổi tiếng chứa nhiều đường sữa như bạc xỉu, frapucino, caramel macchiato... lại không mấy lý tưởng cho sức khỏe làn da. Lượng đường, sữa cao trong các thức uống này không chỉ khiến bạn nạp vào cơ thể lượng calo khổng lồ mà còn thúc đẩy tình trạng viêm.

"Nếu không có chất xơ làm chậm quá trình hấp thụ, lượng đường trong máu và insulin sẽ tăng đột biến, gây ra tình trạng viêm, đẩy nhanh quá trình lão hóa. Thêm vào đó, hàm lượng caffeine cao, có thể làm tăng mức độ căng thẳng trong cơ thể, cũng khiến quá trình lão hóa da nhanh hơn từ bên trong", chuyên gia nói.

Các món cà phê đá xay thường chứa rất nhiều đường, sữa, kem béo.

Nước ngọt

Chuyên gia Robert đánh giá đây là loại nước "tệ hại nhất". Thức uống này cũng chứa một lượng đường khổng lồ lại không có chất xơ, làm tăng lượng đường trong máu và gây viêm.

Ngay cả soda ăn kiêng cũng không lý tưởng để bạn tiêu thụ thường xuyên vì chất tạo ngọt nhân tạo đã được chứng minh là làm tăng đáng kể nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2. "Trong một nghiên cứu kéo dài 9 năm tại Pháp trên 100.000 người, những người tiêu thụ chất tạo ngọt nhân tạo có nguy cơ mắc bệnh cao hơn khoảng 69%", chuyên gia lưu ý.

Ông phân tích rằng vấn đề đường huyết và viêm nhiễm đều góp phần gây lão hóa da nên loại đồ uống phổ biến trong những ngày nắng nóng này có thể trở thành kẻ phá hoại nhan sắc nghiêm trọng.

Thói quen uống nước ngọt, kể cả nước ngọt ăn kiêng, đều không được khuyến khích.