Cách bơm môi bạn có thể thử tại nhà

Thứ Năm, ngày 18/08/2022 16:43 PM (GMT+7) Chia sẻ

Một số loại sản phẩm làm đầy môi có thể không an toàn với sức khoẻ?

Không phải ai cũng đều được trời phú cho một đôi môi căng mọng và đầy đặn tự nhiên. Nhưng may mắn là, sử dụng son môi phù hợp hoặc thêm son bóng tô đậm có thể giúp ích cho đôi môi thêm phần căng mọng và trông có vẻ dày hơn. Không nhất thiết có nghĩa là bạn phải chọn chất làm đầy môi đắt tiền; thay vào đó, bạn có thể chọn một sản phẩm làm căng mọng môi được đặc chế với các thành phần tạo ra vẻ dầy đặn hơn mà không cần phẫu thuật. Tuy nhiên, nếu bạn đang cân nhắc đầu tư vào một sản phẩm làm dầy môi, bạn có thể tự hỏi liệu những sản phẩm này có an toàn để sử dụng hay không.

Kem lót môi an toàn có thể sử dụng thỉnh thoảng

Các chuyên gia làm đẹp cho biết việc thoa sản phẩm làm căng mọng môi thường xuyên có thể sẽ không gây tổn thương nhiều cho làn da của bạn. Các loại kem làm căng mọng môi nói chung là an toàn về mặt sức khỏe.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là các sản phẩm này vẫn có thể gây kích ứng sưng, ngứa nặng nề cho đôi môi của bạn. Mặc dù chúng không gây hại cho bạn, nhưng các sản phẩm này cũng không thực sự tốt cho bạn. Những sản phẩm này làm căng mọng môi bằng cách gây kích ứng da, do đó sẽ làm cho đôi môi trông đầy đặn và đỏ hơn.

Môi của bạn to do có độ sưng hơn. Các son làm đầy môi tức thì dựa trên nguyên lý: đẹp nhờ đau, nhưng cũng không nên quá lo lắng, miễn là bạn không bôi những thành phần gây kích ứng này lên môi thường xuyên. Vì phản ứng làm đầy đặn môi này cũng xảy ra khi bạn ăn thức ăn cay hoặc các loại thực phẩm gây kích ứng nhẹ khác, nên thường an toàn.

Cũng giống như hầu hết mọi thứ trong cuộc sống, chìa khóa để có được làn môi căng mọng an toàn thì yếu tố điều độ được đặt lên trên tất cả. Mặc dù bạn có thể thích đôi môi căng mọng như sau khi sử dụng son bóng làm đầy môi, nhưng tốt nhất bạn không nên thoa mỗi ngày. Bởi vì, điều này có thể gây ra những tác dụng không mong muốn và trở nên phản tác dụng.

Chuyên gia sắc đẹp đưa ra cảnh báo: Nguy hiểm đi kèm với việc lạm dụng son làm căng mọng môi. Nếu lạm dụng quá nhiều, chất làm căng mọng có thể gây kích ứng quá mức và có thể gây nứt môi và các vết thương sâu khác. Do đó, điều quan trọng là sản phẩm này phải được kiểm soát.

Vì vậy, nếu bạn đang chuẩn bị cho một dịp trọng đại mà bạn muốn có một đôi môi sáng bóng, đầy đặn nhất, hãy tiếp tục sử dụng một chút son bóng căng mọng. Tuy nhiên, đừng dùng hàng ngày mà chỉ sử dụng trong những dịp đặc biệt.

